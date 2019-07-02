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«Если бы папа учил генетику, он бы нас не бросил». Учитель объяснила, зачем в школе биология
30.03.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
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— Биология занимается изучением всего живого, что нас окружает, и, соответственно, нас самих. Неважно, какой ты по размеру: супермаленький или огромный — биология изучает все аспекты твоей жизнедеятельности. Это и происхождение, строение и функционирование, и взаимодействие — между такими же, как ты, и с окружающей средой. При этом биология — многогранная наука с множеством ответвлений и направлений. Не стоит забывать также, что она в большей степени и прикладная наука: множество фундаментальных знаний можно применить на практике.
Польза в изучении биологии в школе действительно есть. Одним из аспектов этой пользы можно упомянуть быстрое удаление пятен. Хоть мы уже затрагивали эту тему в химии, но продолжим ее и в биологии.
Злополучные пятна от черники или вишни удаляются простым кипятком, потому что основной краситель в них — антоцианы, которые хорошо растворяются в воде. Важно только, чтобы пятна были свежими. Проехались по траве? Вспомните, из чего состоит молекула хлорофилла и в чем она растворяется! Главное правило: подобное растворяется в подобном. Применяя эту логику, с помощью двухфазной мицеллярной воды можно удалить практически любое пятно: удобно чистить ремешки часов, например.
А теперь — к другим причинам не забивать на биологию.
1. Ориентируемся в инструкциях к лекарствам (и понимаем, к чему они)
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