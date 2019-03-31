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Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7
01.04.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Недавно в Беларуси стартовали официальные продажи нового смартфона Samsung —
Samsung Galaxy A50 (64 ГБ) продается за 689 рублей, версия со 128 ГБ постоянной памяти — за 859 рублей. Xiaomi Redmi Note 7 в официальной продаже появится уже 13 апреля. Его оценили в 539 рублей за модель с 3/32 ГБ памяти, 599 рублей (4/64 ГБ) и 679 рублей (4/128 ГБ).
Напомним: Samsung Galaxy A50 оснастили тройной основной камерой. Первый модуль — 25 Мп (f/1.7), второй суперширокоугольный — 8 Мп (f/2.2), третий 5-мегапиксельный датчик (f/2.2) нужен для определения глубины объектов в кадре. У Xiaomi Redmi Note 7 двойной фотомодуль. Разрешение первого — 48 Мп (f/1.8), второго, для определения глубины объектов, — 5 Мп (f/2.4).
Все снимки ниже на Galaxy A50 и Redmi Note 7 сделаны на полностью автоматических настройках с включенным искусственным интеллектом. Первая пара кадров всегда такая: Galaxy A50 и Redmi Note 7. Вторая пара — увеличенные (кадрированные) области на снимках с тех же смартфонов:
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Недавно в Беларуси стартовали официальные продажи нового смартфона Samsung — Galaxy A50. Меньше чем через две недели получится купить и Redmi Note 7 от компании Xiaomi. Мы решили...
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