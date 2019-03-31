ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

01.04.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Недавно в Беларуси стартовали официальные продажи нового смартфона Samsung — Galaxy A50. Меньше чем через две недели получится купить и Redmi Note 7 от компании Xiaomi. Мы решили проверить, как аппараты фотографируют в разных условиях — днем и ночью при недостатке света.

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7
Samsung Galaxy A50. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Samsung Galaxy A50 (64 ГБ) продается за 689 рублей, версия со 128 ГБ постоянной памяти — за 859 рублей. Xiaomi Redmi Note 7 в официальной продаже появится уже 13 апреля. Его оценили в 539 рублей за модель с 3/32 ГБ памяти, 599 рублей (4/64 ГБ) и 679 рублей (4/128 ГБ).

Напомним: Samsung Galaxy A50 оснастили тройной основной камерой. Первый модуль — 25 Мп (f/1.7), второй суперширокоугольный — 8 Мп (f/2.2), третий 5-мегапиксельный датчик (f/2.2) нужен для определения глубины объектов в кадре. У Xiaomi Redmi Note 7 двойной фотомодуль. Разрешение первого — 48 Мп (f/1.8), второго, для определения глубины объектов, — 5 Мп (f/2.4).

Все снимки ниже на Galaxy A50 и Redmi Note 7 сделаны на полностью автоматических настройках с включенным искусственным интеллектом. Первая пара кадров всегда такая: Galaxy A50 и Redmi Note 7. Вторая пара — увеличенные (кадрированные) области на снимках с тех же смартфонов:

1.

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

2.

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

3.

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

4.

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

5.

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

6.

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

7.

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

8.

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

9.

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

10.

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

11.

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Фотобитва «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A50 против Xiaomi Redmi Note 7

Опрос

Какой смартфон снимает лучше?

866 голосов

Результаты опроса

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно в Беларуси стартовали официальные продажи нового смартфона Samsung — Galaxy A50. Меньше чем через две недели получится купить и Redmi Note 7 от компании Xiaomi. Мы решили...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Apple отказалась от выпуска коврика беспроводной зарядки AirPower
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.03.2019
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.04.2019
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика