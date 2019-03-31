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Армия США получила на испытание уникальную штурмовую винтовку

01.04.2019 12:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Перспективная штурмовая винтовка NGSW-T доставлена в Центр вооружений Командования по развитию боевых возможностей армии США, сообщает портал Army-technology.

Армия США получила на испытание уникальную штурмовую винтовку
Фото: defpost.com

Отличительная особенность новой винтовки — использование телескопических патронов. Это боеприпасы, в которых пуля утоплена в гильзу. Новые технологии, применяемые в NGSW-T, позволяют на 40% снизить вес оружия и значительно повысить точность.

Армия США получила на испытание уникальную штурмовую винтовку
Фото: US Army

Скорее всего, речь идет о новом патроне калибра 6,8 мм, известном как XM1186. Такие боеприпасы намного мощнее используемых в армии США патронов калибра 5,56 мм, обеспечивают лучшую точность и обладают большим останавливающим действием.

 
 
Ссылка на источник 44
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Перспективная штурмовая винтовка NGSW-T доставлена в Центр вооружений Командования по развитию боевых возможностей армии США, сообщает портал Army-technology.
 
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