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Армия США получила на испытание уникальную штурмовую винтовку
01.04.2019 12:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Перспективная штурмовая винтовка NGSW-T доставлена в Центр вооружений Командования по развитию боевых возможностей армии США,
Отличительная особенность новой винтовки — использование телескопических патронов. Это боеприпасы, в которых пуля утоплена в гильзу. Новые технологии, применяемые в NGSW-T, позволяют на 40% снизить вес оружия и значительно повысить точность.
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Перспективная штурмовая винтовка NGSW-T доставлена в Центр вооружений Командования по развитию боевых возможностей армии США, сообщает портал Army-technology.
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