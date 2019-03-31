Армия США получила на испытание уникальную штурмовую винтовку

Перспективная штурмовая винтовка NGSW-T доставлена в Центр вооружений Командования по развитию боевых возможностей армии США, сообщает портал Army-technology.



Фото: defpost.com

Отличительная особенность новой винтовки — использование телескопических патронов. Это боеприпасы, в которых пуля утоплена в гильзу. Новые технологии, применяемые в NGSW-T, позволяют на 40% снизить вес оружия и значительно повысить точность.



Фото: US Army

Скорее всего, речь идет о новом патроне калибра 6,8 мм, известном как XM1186. Такие боеприпасы намного мощнее используемых в армии США патронов калибра 5,56 мм, обеспечивают лучшую точность и обладают большим останавливающим действием.