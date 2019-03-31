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Стало известно, зачем нужна «корона» на пламегасителе АК-12

01.04.2019 14:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На пламегасителе АК-12, предназначенном специально для десантников, сделана небольшая «корона». Для чего она нужна, рассказал ТК «Звезда» помощник директора оружейного производства концерна «Калашников» Виктор Копытцев.

Стало известно, зачем нужна «корона» на пламегасителе АК-12
Изображение: ZvezdaTV

По словам специалиста, она необходима для того, чтобы разбить стекло при штурме здания или транспортного средства, не расходуя при этом патроны. Даже не самый сильный удар даст результат. Еще «короной» можно перебить заграждение из колючей проволоки.

АК-12 принят на вооружение сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ российской армии в конце 2018 года. Этот автомат предназначен для замены АК-74М.

 
 
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На пламегасителе АК-12, предназначенном специально для десантников, сделана небольшая «корона». Для чего она нужна, рассказал ТК «Звезда» помощник директора...
 
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