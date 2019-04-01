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Не фотошоп. Фотограф сделал снимок военных самолетов, в реальность которого трудно поверить

02.04.2019 10:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Фотограф Лио Ву (Liyu Wu) снял сразу три военно-транспортных самолета A400M Atlas и столько же учебно-тренировочных самолетов Pilatus PC-7 во время выполнения сложного маневра. На снимок обратил внимание крупнейший портал об авиации The Aviationist.

Глядя на фото, трудно поверить, что это не фотошоп, так неестественно смотрятся самолеты. Снимок был сделан 23 марта 2019 года во время подготовки к Международной морской и аэрокосмической выставке LIMA 2019, крупнейшей в в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Самолеты на снимке принадлежат ВВС Малайзии, всего Куала-Лумпур располагает четырьмя такими самолетами.

Airbus A400M Atlas — большой четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет. Он создан, чтобы доставлять грузы туда, куда доставка затруднена, а потому способен совершать так называемый боевой взлет.

Размах крыла самолета — 42,4 метра, крейсерская скорость — 780 км/ч. Он способен нести до 37 тонн полезной нагрузки — к примеру, 120 десантников или два вертолета AH-64 Apache.

 
 
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Фотограф Лио Ву (Liyu Wu) снял сразу три военно-транспортных самолета A400M Atlas и столько же учебно-тренировочных самолетов Pilatus PC-7 во время выполнения сложного маневра....
 
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