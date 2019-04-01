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Россия задействовала в маневрах сразу двадцать ядерных установок
02.04.2019 11:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Около двадцати подвижных грунтовых ракетных комплексов стратегического назначения «Тополь» вышли на полевые позиции во время маневров в Тверской области,
В командно-штабных учениях участвовали полки Бологовского ракетного соединения. Во время маневров отрабатывались вывод ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, смена полевых позиций, организация маскировки и боевого охранения.
Всего в учениях будут задействованы более 400 единиц крупногабаритной техники, включая пусковые установки «Тополь», а также около четырех тысяч военнослужащих.
РТ-2ПМ «Тополь» — это ракетный комплекс стратегического назначения с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой 15Ж58. Мощность боевой части ракеты — 550−800 кт, дальность полета — 11 000 км.
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Около двадцати подвижных грунтовых ракетных комплексов стратегического назначения «Тополь» вышли на полевые позиции во время маневров в Тверской области,...
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