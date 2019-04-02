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Потепление в Арктике сломало ледовый конвейер

03.04.2019 12:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Почти весь лед, формирующийся в российских арктических морях, теперь тает, не успевая попасть в центральную часть Арктики: трансарктического течения достигает лишь 20% этого льда, тогда как еще до 2000 года туда попадала половина всего молодого морского льда. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, пишет N+1.

Потепление в Арктике сломало ледовый конвейер
Фото: Alfred-Wegener-Institut

Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское моря и море Лаптевых считаются колыбелью арктического льда: из-за очень низких зимних температур, постоянного стока сибирских рек и сильного ветра с суши там непрерывно формируется новый лед, который медленно дрейфует в центральную часть Арктики. Там его подхватывает трансарктическое течение, которое за пару лет переносит лед через всю Арктику, в пролив Фрама между Гренландией и архипелагом Шпицберген.

Потепление в Арктике происходит быстрее, чем в остальной части земного шара, и одно из его наглядных последствий, помимо общего уменьшения сезонного максимума льда в марте, — сокращение доли многолетнего льда по сравнению с однолетним льдом. Если эта тенденция продолжится, то, по оценкам ученых, уже в этом столетии Арктика может оставаться без льда на лето.

Томас Крумпен (Thomas Krumpen) из института Альфреда Вегенера в Германии и его коллеги использовали спутниковые данные 1998−2017 годов для наблюдения за формированием и движением арктического льда от российских морей к трансарктическому течению. По их подсчетам, в начале периода наблюдений течения достигала примерно половина всего молодого льда, а теперь 80% его тает, не успевая добраться до центральной части Арктики.

Потепление в Арктике сломало ледовый конвейер
Фото: Krumpen et al. Scientific Reports, 2019

Ученые, в частности, оценивали толщину льда в проливе Фрама: за 15 лет она уменьшилась на 30%, что означает, что льдины стали моложе. Кроме того, теперь, когда он формируется не вблизи Лены и Енисея, выносящих в моря большое количество донных отложений, а в открытом океане — во льду меньше типичных осадков. 

«Наше исследование указывает на экстремальные перемены в Арктике: таяние морского льда в Карском море, море Лаптевых и Восточно-Сибирском море теперь настолько быстро и масштабно, что мы видим снижение количества нового льда в трансарктическом течении. Теперь большая часть льда, который попадает в пролив Фрама, сформировалась не в российских морях, а в центральной Арктике. Мы наблюдаем поломку важного ледового конвейера, которая приближает нас к безледному лету в Арктике», — сказал Крумпен, чьи слова приводит пресс-служба института.

 
 
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Почти весь лед, формирующийся в российских арктических морях, теперь тает, не успевая попасть в центральную часть Арктики: трансарктического течения достигает...
 
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