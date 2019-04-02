За время существования огнестрельного оружия было создано множество различных боеприпасов. Некоторые из них запрещены Гаагской конвенцией, другие, наоборот, рекомендованы для самообороны. Аналитик журнала The National Interest назвал пять самых опасных пуль в мире.

Пули «дум-дум»

Эти пули были разработаны для британских и колониальных войск, дислоцировавшихся на северо-западной границе Индии в 1890-х. Их созданием занимался арсенал, расположенный в рабочем пригороде Калькутты Дум-дум, отсюда и название. «Дум-дум» представлял собой обычную пулю с надрезанной оболочкой. При ударе такая пуля «раскрывалась», существенно увеличиваясь в диаметре, нанося тяжелое ранение.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: lik-o-dil-es.blogspot.com

Первая Гаагская конвенция, состоявшаяся в 1899 году, запретила использование раскрывающихся и деформирующихся пуль армиями во время военных конфликтов. Впрочем, этот запрет не всегда соблюдался. Издание утверждает, что их, например, применяли китайские военные против мирных жителей во время бойни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Полуоболочечные пули

Дальнейшим развитием пуль «дум-дум» стали полуоболочечные пули. Свинцовый сердечник этой пули снабжен выемкой особой формы. При попадании пуля раскрывается внутри в форме шляпки гриба с передачей всей энергии цели. Тем самым обеспечивается высокий останавливающий эффект.



Фото: pewpewtactical.com

Некоторые типы таких пуль созданы таким образом, что разрушаются внутри тела, создавая многочисленные раневые каналы.

Полуоболочечные пули распространены на рынке самообороны. Они не только могут эффективно вывести из строя нападавшего, но и почти не дают рикошетов, а значит, безопасны для окружающих.

13 мм «Джироджет»

В конце 60-х группа инженеров-оружейников разработала ручной пистолет-гранатомет «Джироджет», который стрелял реактивными пулями.

Боеприпасы к этому пистолету, имевшие калибр 13 мм и длину 1,5 дюйма, отличались твердой боеголовкой и трубчатым стабилизатором, внутри которого помещалось твердое метательное взрывчатое вещество.



Фото: pewpewtactical.com

Дно стабилизатора было закрыто пластиной с четырьмя отверстиями-соплами, сделанными под некоторым углом, чтобы придавать ракете не только поступательное, но и вращательное движение.

Этот боеприпас весил на 25% больше армейского патрона 7,62×51 и развивал скорость в 380 м/с. В отличие от обычных пистолетных боеприпасов, ракета Gyrojet покидает ствол на небольшой скорости и достигает максимальной скорости на дистанции около 4,5 метра.

Флешетта

Во время войны во Вьетнаме американская армия использовала 90- и 105-мм снаряды, заполненные крошечными дротиками — флешеттами. При стрельбе рой острых игл буквально выкашивал пехоту противника.



ХМ645. Фото: Science Debate

В середине 1960-х американцы инициировали программу по разработке личного оружия специального назначения SPIW. Для него предусматривалось использование патронов с несколькими убойными элементами для стрельбы одиночными выстрелами-залпами.

В рамках программы были разработаны винтовка М19 и патрон ХМ645, который снаряжался одной стальной стреловидной пулей массой около 0,65 грамма, диаметром 1,8 мм (размах оперения около пяти мм) и длиной около четырех сантиметров. Такой снаряд развивал скорость 1400 м/с. Из-за того что стрела в полете совершает колебательные движения, при попадании в ткани она изгибается и наносит тяжелые раны. Программа SPIW была свернута из-за высокой стоимости.

Патроны +P

В отличие от рассмотренных ранее специализированных патронов, это обычные боеприпасы, но имеющие повышенное максимальное давление в канале ствола при выстреле, превышающее стандартное примерно на 10%.



Фото: shopify.com

Это увеличивает скорость пули и способность выводить из строя цель. Недостатком таких боеприпасов является быстрый износ ствола. Кроме того, не всякое оружие может выдержать многократное использование таких патронов.