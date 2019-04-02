Instagram заблокировал профиль популярного блогера, разыгравшего «гелик» в прямом эфире

В середине марта блогер Гусейн Гасанов объявил в Instagram розыгрыш автомобиля Mercedes-Benz G-класса (знаменитого «гелика»). За время конкурса блогер, который делает юмористические видео со звездами и моделями, набрал больше миллиона новых подписчиков, пишет TJournal. Но сегодня профиль блогера в Instagram заблокировали.

О причинах блокировки пока не сообщается. Правда, за некоторое время до этого Instagram уже удалял одну из записей блогера в соцсети, мотивируя это нарушением правил проведения промоакций .





Напомним: Гасанов объявил розыгрыш 19 марта. Участнику требовалось репостнуть историю Гасанова в свой Instagram с хэштегом #ГеликПодписчику и отметить его на публикации. Победитель, утверждалось в правилах, выбирался случайным образом. У Гасанова за сутки появилось более миллиона новых подписчиков — счетчик вырос с 8,5 до 9,9 миллиона человек. В какой-то момент число подписчиков уменьшилось примерно на 100 тысяч. В целом число подписчиков варьировалось около 10−11 миллионов.

Некоторые подписчики заподозрили Гасанова в мошенничестве: например, предположили, что автомобиль достанется кому-то из друзей блогера. В соцсетях опубликовали переписки, в которых якобы обсуждалась подтасовка результатов. Гасанов назвал мошенниками людей, которые публикуют фейковые переписки, и заявил, что проведет розыгрыш честно в прямом эфире.

Во время розыгрыша раздел историй у многих в Instagram заполонили скриншоты с конкурсом. Машину выиграла 17-летняя студентка из Украины Анастасия Хавруцка. Гасанов попросил читателей подписаться на Хавруцку и поздравить ее с победой — и число ее подписчиков выросло с 12,9 до 191 тысячи (что также вызвало вопросы у пользователей соцсетей). Он пообещал победительнице передать ключи в Москве.

Видеоотчет о розыгрыше автомобиля в YouTube набрал почти миллион просмотров. Несмотря на это, пользователи продолжали сомневаться в правдивости происходящего. Тем более, что победительница конкурса собралась продавать «гелик». Некоторые предположили, что блогер специально подстроил ситуацию именно таким образом и заранее договорился с Анастасией.

После выяснилось , что Mercedes попадал в три ДТП. В 2016 году автомобиль наехал на препятствие левой стороной. В 2017 и 2018 годах машина по разу столкнулась с другими транспортными средствами и получала повреждения в разных местах. Также стало известно, что за машиной числится несколько штрафов общей суммой около 10 тысяч российских рублей (150 долларов).