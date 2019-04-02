|
Instagram заблокировал профиль популярного блогера, разыгравшего «гелик» в прямом эфире
03.04.2019 13:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В середине марта блогер Гусейн Гасанов объявил в Instagram розыгрыш автомобиля Mercedes-Benz G-класса (знаменитого «гелика»). За время конкурса блогер, который делает юмористические видео со звездами и моделями, набрал больше миллиона новых подписчиков,
О причинах блокировки пока не сообщается. Правда, за некоторое время до этого Instagram уже удалял одну из записей блогера в соцсети, мотивируя это нарушением
Напомним: Гасанов объявил розыгрыш 19 марта. Участнику требовалось репостнуть историю Гасанова в свой Instagram с хэштегом #ГеликПодписчику и отметить его на публикации. Победитель, утверждалось в правилах, выбирался случайным образом. У Гасанова за сутки появилось более миллиона новых подписчиков — счетчик вырос с 8,5 до 9,9 миллиона человек. В какой-то момент число подписчиков уменьшилось примерно на 100 тысяч. В целом число подписчиков варьировалось около 10−11 миллионов.
Некоторые подписчики заподозрили Гасанова в мошенничестве: например, предположили, что автомобиль достанется кому-то из друзей блогера. В соцсетях опубликовали переписки, в которых якобы обсуждалась подтасовка результатов. Гасанов назвал мошенниками людей, которые публикуют фейковые переписки, и заявил, что проведет розыгрыш честно в прямом эфире.
Во время розыгрыша раздел историй у многих в Instagram заполонили скриншоты с конкурсом. Машину выиграла 17-летняя студентка из Украины Анастасия Хавруцка. Гасанов попросил читателей подписаться на Хавруцку и поздравить ее с победой — и число ее подписчиков выросло с 12,9 до 191 тысячи (что также вызвало вопросы у пользователей соцсетей). Он пообещал победительнице передать ключи в Москве.
После
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В середине марта блогер Гусейн Гасанов объявил в Instagram розыгрыш автомобиля Mercedes-Benz G-класса (знаменитого «гелика»). За время конкурса блогер, который делает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)