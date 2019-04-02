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«Белтелеком» больше не будет рассказывать о прогнозе погоды и гороскопах
03.04.2019 15:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Телеком-оператор «Белтелеком» прекращает предоставление некоторых информационных услуг по коротким номерам телефона. Об этом
В сообщении компании говорится, что «услуги закрываются из-за с многочисленных альтернативных источников получения информации».
В частности, по телефону больше нельзя будет узнать о тарифах ЖКХ, киноафише, гороскопах и прогнозе погоды. Сократили также услуги под названиями «Посмеемся», «Сказки и песни для детей» и «Именины».
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Телеком-оператор «Белтелеком» прекращает предоставление некоторых информационных услуг по коротким номерам телефона. Об этом сообщается в официальном...
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