velcom запустил безлимитный интернет на «Комфортах»

Абонентам тарифных планов «Комфорт» стал доступен пакет безлимитного интернета на скорости до 1 Мбит/с.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Пользователи тарифных планов «Комфорт S», «Комфорт М», «Комфорт L» и «Комфорт XL» теперь могут подключить услугу «Безлимитный интернет» самостоятельно через USSD-запрос *135*7# или в «Личном кабинете». Стоимость пакета составит 5,90 рубля в месяц.

«Услуга позволит просматривать „нетяжелый“ контент, использовать социальные сети и мессенджеры без ограничений», — отмечают представители оператора.

Кроме того, абоненты velcom могут воспользоваться пакетом безлимитного интернета на скорости 512 Кбит/с. По словам оператора, «этой скорости достаточно, например, для использования мессенджеров». Стоимость услуги составляет 2,90 рубля в месяц.

Напомним: в начале марта velcom обновил тарифы «Комфорт», в которых анонсировал возможность подключения безлимитного интернета на ограниченных скоростях.