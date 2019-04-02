ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Израильтянка три недели пила сок и воду. Из-за этого в ее мозге произошли «необратимые изменения»

03.04.2019 17:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На прошлой неделе 40-летнюю жительницу Израиля срочно госпитализировали — женщина весела чуть менее 40 килограмм, у нее наблюдался серьезный водно-солевой дисбаланс. Доктора опасались, что у пациентки могли появиться «необратимые повреждения в мозге». Об этом сообщает Live Science.

Израильтянка три недели пила сок и воду. Из-за этого в ее мозге произошли «необратимые изменения»
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Точный тип солевого дисбаланса пациентки не уточняется, но скорее всего, у нее могла развиться гипонатриемия — состояние, при котором концентрация ионов натрия в плазме крови падает ниже 135 ммоль/л (в норме — 136-142 ммоль/л).

Проще говоря, при недостатке в организме человека соли и большом обилии воды (женщина попала в больницу из-за специфической диеты, при которой в течение трех недель она пила только воду и соки) жидкость распределяется в тканях достаточно хаотично. Так произошло и с израильтянкой, мозг которой «перенасытился» влагой — это привело к его отеку.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе 40-летнюю жительницу Израиля срочно госпитализировали — женщина весела чуть менее 40 килограмм, у нее наблюдался серьезный водно-солевой...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Мининформ заблокировал более 200 сайтов за торговлю наркотиками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика