Израильтянка три недели пила сок и воду. Из-за этого в ее мозге произошли «необратимые изменения»

На прошлой неделе 40-летнюю жительницу Израиля срочно госпитализировали — женщина весела чуть менее 40 килограмм, у нее наблюдался серьезный водно-солевой дисбаланс. Доктора опасались, что у пациентки могли появиться «необратимые повреждения в мозге». Об этом сообщает Live Science.



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Точный тип солевого дисбаланса пациентки не уточняется, но скорее всего, у нее могла развиться гипонатриемия — состояние, при котором концентрация ионов натрия в плазме крови падает ниже 135 ммоль/л (в норме — 136-142 ммоль/л).

Проще говоря, при недостатке в организме человека соли и большом обилии воды (женщина попала в больницу из-за специфической диеты, при которой в течение трех недель она пила только воду и соки) жидкость распределяется в тканях достаточно хаотично. Так произошло и с израильтянкой, мозг которой «перенасытился» влагой — это привело к его отеку.