Мининформ заблокировал более 200 сайтов за торговлю наркотиками

Министерство информации сообщило о блокировке более 200 сайтов за торговлю наркотиками.

В министерстве уточнили, что руководствовались письменным уведомлением МВД и частью третьей пункта 10 Декрета президента от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».

3 апреля ведомство приняло решение об ограничении доступа к 244 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.