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Мининформ заблокировал более 200 сайтов за торговлю наркотиками
03.04.2019 17:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Министерство информации
В министерстве уточнили, что руководствовались письменным уведомлением МВД и частью третьей пункта 10 Декрета президента от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».
3 апреля ведомство приняло решение об ограничении доступа к 244 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
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Министерство информации сообщило о блокировке более 200 сайтов за торговлю наркотиками.
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