В США больше 30 лет над котятами проводили опыты, после которых их убивали

Правительство США закрыло более чем 30-летнюю научную программу разведения и последующего уничтожения кошек, «используемых в качестве сосудов для сбора паразитов». Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Business Insider.



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С 1982 года в лабораториях Управления сельскохозяйственных исследований при Минсельхозе США проводились эксперименты по инфицированию кошек паразитом Toxoplasma gondii.

Последний вызывает у людей болезнь под названием токсоплазмоз, которая протекает без ярко выраженных симптомов и, как правило, обрушивается на пациентов с ослабленным иммунитетом — например, беременных женщин или больных, страдающих онкологией.

С тех пор более трех тысяч котят были специально инфицированы — их кормили мясом, содержащим этого паразита. После сбора необходимой информации животных «ликвидировали путем сжигания» в возрасте трех месяцев.

В последние годы против этой программы активно выступали общественные организации, призывающие к гуманному обращению с животными, а также ряд американских законодателей. Под давлением общественности от этой программы решили отказаться. Пресс-секретарь Минсельхоза США Ким Каплан сообщила, что инфицирование кошек остановили еще в сентябре прошлого года, пишет ТАСС.