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На российские танки Т-72Б3 для ВДВ поставят особую систему «Андромеда»
04.04.2019 15:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Т-72Б3, которые в прошлом году поступили на вооружение российских Воздушно-десантных войск, получили новую автоматизированную систему управления «Андромеда»,
Каждый танк, оснащенный такой системой, передает в режиме реального времени информацию о повреждениях, расходе боекомплекта, оставшемся топливе. Кроме того, «Андромеда» способна оперативно передавать данные о противнике, в том числе приданной подразделению артиллерии, которая получит координаты в готовом виде.
Высокая скорость обработки и передачи данных позволяет подразделениям быть более мобильными и, соответственно, меньше находиться под огнем. Благодаря ей командир подразделения может ставить задачу в онлайн-режиме, отметив точку на электронной карте.
Подчиненные будут видеть на своем терминале направление движения и данные о целях, переданные от разведподразделений. Система сама выполнит расчеты координат с учетом поправок на погодные условия.
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Т-72Б3, которые в прошлом году поступили на вооружение российских Воздушно-десантных войск, получили новую автоматизированную систему управления «Андромеда»,...
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