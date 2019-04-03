На российские танки Т-72Б3 для ВДВ поставят особую систему «Андромеда»

Т-72Б3, которые в прошлом году поступили на вооружение российских Воздушно-десантных войск, получили новую автоматизированную систему управления «Андромеда», сообщают «Известия».



Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Каждый танк, оснащенный такой системой, передает в режиме реального времени информацию о повреждениях, расходе боекомплекта, оставшемся топливе. Кроме того, «Андромеда» способна оперативно передавать данные о противнике, в том числе приданной подразделению артиллерии, которая получит координаты в готовом виде.

Высокая скорость обработки и передачи данных позволяет подразделениям быть более мобильными и, соответственно, меньше находиться под огнем. Благодаря ей командир подразделения может ставить задачу в онлайн-режиме, отметив точку на электронной карте.

Подчиненные будут видеть на своем терминале направление движения и данные о целях, переданные от разведподразделений. Система сама выполнит расчеты координат с учетом поправок на погодные условия.