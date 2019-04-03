Приложение от белорусов поборется за звание лучшего на престижной международной премии

Приложение под названием Beat Maker Go от белорусского-британского разработчика Gismart поборется за главную награду международного конкурса Webby Awards и за People’s Voice Award.





Webby Awards — международная интернет-премия, проводимая ежегодно уже 23-й год подряд. В этом году Webby Awards собрала 13 000 заявок из 70 стран в семи категориях: «Веб», «Видео», «Реклама, медиа и PR», «Социальные сети», «Мобильная разработка», «Игры» и «Подкасты».

Приложение Beat Maker Go получило статус Nominee — это значит, что оно попало в пятерку лучшие заявок в своей категории. По словам разработчиков, Beat Maker Go является «одним из наиболее коммерчески успешных продуктов в портфолио Gismart. Приложение занимает первое место среди мобильных битмейкеров и входит в Топ-10 категории „Музыка“ в App Store по выручке и аудитории».