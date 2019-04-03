ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приложение от белорусов поборется за звание лучшего на престижной международной премии

04.04.2019 16:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Приложение под названием Beat Maker Go от белорусского-британского разработчика Gismart поборется за главную награду международного конкурса Webby Awards и за People’s Voice Award.

Приложение от белорусов поборется за звание лучшего на престижной международной премии

Webby Awards — международная интернет-премия, проводимая ежегодно уже 23-й год подряд. В этом году Webby Awards собрала 13 000 заявок из 70 стран в семи категориях: «Веб», «Видео», «Реклама, медиа и PR», «Социальные сети», «Мобильная разработка», «Игры» и «Подкасты».

Приложение Beat Maker Go получило статус Nominee — это значит, что оно попало в пятерку лучшие заявок в своей категории. По словам разработчиков, Beat Maker Go является «одним из наиболее коммерчески успешных продуктов в портфолио Gismart. Приложение занимает первое место среди мобильных битмейкеров и входит в Топ-10 категории „Музыка“ в App Store по выручке и аудитории».

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приложение под названием Beat Maker Go от белорусского-британского разработчика Gismart поборется за главную награду международного конкурса Webby Awards и за People’s Voice Award.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
На российские танки Т-72Б3 для ВДВ поставят особую систему «Андромеда»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика