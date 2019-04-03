В два раза дешевле других флагманов. Названа официальная цена Xiaomi Mi 9 в Беларуси

Скоро в Беларуси начнутся официальные продажи нового флагманского смартфона компании Xiaomi — Mi 9. Сегодня стало известно, за сколько гаджет будет продаваться в нашей стране.





Судя по информации на сайте одного из официальных магазинов Xiaomi в Беларуси, за Mi 9 в версии с 6/64 ГБ памяти будут просить 1299 рублей, вариант с 128 ГБ встроенного хранилища оценили в 1399 рублей. Устройства будут доступны минимум в двух цветах — черном и синем. Точная дата старта продаж пока не называется. Предположим, что это произойдет в ближайшие недели.

Официальный представитель Xiaomi в Беларуси вечером четвертого апреля уточнил, что продажи Mi 9 у нас стартуют в ближайший месяц. Кроме того, цена также может измениться.

Напомним: устройство оснастили процессором Snapdragon 855, дисплеем с AMOLED-матрицей на 6,39 дюйма (Full HD+), экранным сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3300 мАч с поддержкой ускоренной подзарядки, а также тройной основной камерой (48 Мп + 16 Мп + 12 Мп). Фронтальная камера — 20-мегапиксельная.

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