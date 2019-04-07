Вот сколько будет стоить флагман Honor 20

Скорее всего, в этом году бренд Honor представит два флагманских устройства — Honor 20 и Honor 20 Pro. Характеристики и примерная цена гаджетов сегодня попали в Сеть, пишет Gizmochina.



нынешний Honor 10. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Кодовые названия обычной и Pro-модели — YAL-L21 и YAL-L41. Известно, что Honor 20 оснастят экраном с OLED-матрицей на 6,1 дюйма и встроенным в него сканером отпечатков пальцев. В верхней части экрана будет вырез для фронтальной камеры на 32 Мп в форме капли.

Процессором для обоих аппаратов выступит Kirin 980. Объем аккумулятора обычного Honor 20 составит 3650 мАч, в наличии будет и ускоренная зарядка на 22,5 Вт. Основная камера — тройная. Первый модуль — 48 Мп, второй супер широкоугольный — 20 Мп, третий телефото — 8 Мп. Заявляется и о поддержке трехкратного оптического зума. Операционная система — Android 9 с оболочкой EMUI.

В Honor 20 Pro камера окажется четверной. Главным модулем выступит Sony IMX600, прямо как в Huawei P30 Pro.

Ориентировочная цена Honor 20 в Китае за версию с 6/128 ГБ памяти — 446 долларов. Возможно, анонс аппаратов пройдет 25 апреля.

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