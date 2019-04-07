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velcom предложил недорогой интернет в роуминге

08.04.2019 12:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня телеком-оператор velcom объявил о ребрендинге — теперь он будет называться А1. Кроме того, представители оператора рассказала о специальных роуминговых тарифах для мобильного интернета в странах, где работают дочерние компании А1 Telekom Austria Group.

velcom предложил недорогой интернет в роуминге

С 1 июня в странах группы А1 Telekom Austria Group (Австрии, Болгарии, Хорватии, Македонии, Сербии и Словении), в которую входит А1 в Беларуси (velcom), услуги передачи данных в роуминге в сети А1 будут стоить как в домашней сети.

Все пользователи нынешних тарифных планов «Комфорт» и «Бизнес-план» для юридических лиц смогут получить 1 ГБ трафика в названных выше странах за 5 рублей 90 копеек, то есть по цене такого пакета внутри Беларуси.

 
 
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Сегодня телеком-оператор velcom объявил о ребрендинге — теперь он будет называться А1. Кроме того, представители оператора рассказала о специальных роуминговых...
 
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