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velcom предложил недорогой интернет в роуминге
08.04.2019 12:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня телеком-оператор velcom
С 1 июня в странах группы А1 Telekom Austria Group (Австрии, Болгарии, Хорватии, Македонии, Сербии и Словении), в которую входит А1 в Беларуси (velcom), услуги передачи данных в роуминге в сети А1 будут стоить как в домашней сети.
Все пользователи нынешних тарифных планов «Комфорт» и «Бизнес-план» для юридических лиц смогут получить 1 ГБ трафика в названных выше странах за 5 рублей 90 копеек, то есть по цене такого пакета внутри Беларуси.
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Сегодня телеком-оператор velcom объявил о ребрендинге — теперь он будет называться А1. Кроме того, представители оператора рассказала о специальных роуминговых...
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