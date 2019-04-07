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velcom переименовали: что теперь ждет абонентов?

08.04.2019 12:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Телеком-оператор velcom меняет название. Об этом рассказали представители компании на пресс-конференции в Минске.

velcom переименовали: что теперь ждет абонентов?
Фото: Павел Лубашев

Телеком-оператор velcom будет называться A1 (Беларусь). Это сделано для унификации между всеми дочерними компаниями группы А1 Telekom Austria Group (TAG) со штаб-квартирой в Вене, в которую входит velcom. Подобный ребрендинг в 2017 году, например, произошел и со словенским оператором Si. mobil — его переименовали в А1 Словения.

Напомним: кроме velcom, в А1 TAG входят несколько других дочерних компаний-операторов в нескольких европейских странах: A1 Австрия, A1 Болгария, A1 Хорватия, A1 Словения. В Македонии и Сербии действуют операторы one.Vip и Vip mobile, которые также состоят в А1 Telekom Austria Group.

На пресс-конференции в Минске представители А1 TAG говорили о сильном потенциале бренда А1, а также важности повышения узнаваемости операторов, работающих в разных странах в рамках общей А1 TAG. На экране мобильного телефона сеть оператора вскоре будет отображаться как А1 (а не velcom).

Для нынешних абонентов А1 (velcom), уже пользующихся услугами связи оператора, условия обслуживания не изменятся. Некоторое время бренд будет двойным, после останется только А1. Кроме того, в будущем оператор предложит комбинированные тарифные планы, в которых соединит несколько предложений — например, мобильный и домашний интернет, а также ТВ.

 
Теги: Минск
 
 
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Телеком-оператор velcom меняет название. Об этом рассказали представители компании на пресс-конференции в Минске.
 
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