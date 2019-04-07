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velcom сменил логотип на центральном офисе в центре Минска
08.04.2019 14:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
8 апреля телеком-оператор velcom
Напомним: смену названия представители оператора объяснили унификацией между всеми дочерними компаниями группы А1 Telekom Austria Group (TAG), в которую входит velcom. Подобный ребрендинг в 2017 году, например, произошел и со словенским оператором Si. mobil — его переименовали в А1 Словения. Некоторое время бренд в Беларуси будет двойным, после останется только А1 (это произойдет до конца года).
Кроме того, с 1 июня в странах группы А1 Telekom Austria Group (Австрии, Болгарии, Хорватии, Македонии, Сербии и Словении), в которую входит А1 (velcom), будут действовать
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8 апреля телеком-оператор velcom заявил о ребрендинге: теперь он называется А1. На здании центрального офиса оператора на улице Интернациональной в Минске...
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