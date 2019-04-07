velcom сменил логотип на центральном офисе в центре Минска

Источник материала: IT.Tut.by

8 апреля телеком-оператор velcom заявил о ребрендинге: теперь он называется А1. На здании центрального офиса оператора на улице Интернациональной в Минске в этот же день сменили логотип компании.



Фото: Антон Мерзляков, TUT.BY



Фото: Антон Мерзляков, TUT.BY



Фото: Антон Мерзляков, TUT.BY

Напомним: смену названия представители оператора объяснили унификацией между всеми дочерними компаниями группы А1 Telekom Austria Group (TAG), в которую входит velcom. Подобный ребрендинг в 2017 году, например, произошел и со словенским оператором Si. mobil — его переименовали в А1 Словения. Некоторое время бренд в Беларуси будет двойным, после останется только А1 (это произойдет до конца года).

Кроме того, с 1 июня в странах группы А1 Telekom Austria Group (Австрии, Болгарии, Хорватии, Македонии, Сербии и Словении), в которую входит А1 (velcom), будут действовать специальные условия на мобильный интернет в роуминге . Все пользователи нынешних тарифных планов «Комфорт» для физических лиц и «Бизнес-план» для юридических лиц смогут получить 1 ГБ трафика в названных выше странах при подключении к местной сети А1 за 5 рублей 90 копеек.