ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

velcom сменил логотип на центральном офисе в центре Минска

08.04.2019 14:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

8 апреля телеком-оператор velcom заявил о ребрендинге: теперь он называется А1. На здании центрального офиса оператора на улице Интернациональной в Минске в этот же день сменили логотип компании.

velcom сменил логотип на центральном офисе в центре Минска
Фото: Антон Мерзляков, TUT.BY
velcom сменил логотип на центральном офисе в центре Минска
Фото: Антон Мерзляков, TUT.BY
velcom сменил логотип на центральном офисе в центре Минска
Фото: Антон Мерзляков, TUT.BY

Напомним: смену названия представители оператора объяснили унификацией между всеми дочерними компаниями группы А1 Telekom Austria Group (TAG), в которую входит velcom. Подобный ребрендинг в 2017 году, например, произошел и со словенским оператором Si. mobil — его переименовали в А1 Словения. Некоторое время бренд в Беларуси будет двойным, после останется только А1 (это произойдет до конца года).

Кроме того, с 1 июня в странах группы А1 Telekom Austria Group (Австрии, Болгарии, Хорватии, Македонии, Сербии и Словении), в которую входит А1 (velcom), будут действовать специальные условия на мобильный интернет в роуминге. Все пользователи нынешних тарифных планов «Комфорт» для физических лиц и «Бизнес-план» для юридических лиц смогут получить 1 ГБ трафика в названных выше странах при подключении к местной сети А1 за 5 рублей 90 копеек.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 апреля телеком-оператор velcom заявил о ребрендинге: теперь он называется А1. На здании центрального офиса оператора на улице Интернациональной в Минске...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
velcom предложил недорогой интернет в роуминге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
08.04.2019
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика