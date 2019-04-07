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Ракета развернулась обратно: Украина испытала новейший противокорабельный ракетный комплекс

08.04.2019 15:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Украине завершился второй этап заводских испытаний берегового ракетного комплекса 360МЦ с противокорабельной ракетой «Нептун» в версии Р-360А, сообщает военный блог «Центра анализа стратегий и технологий».

Ракета развернулась обратно: Украина испытала новейший противокорабельный ракетный комплекс
Фото: rnbo.gov.ua

Испытания, прошедшие 5 апреля 2019 года на Государственном испытательном полигоне ВСУ «Алибей», признаны успешными. Глава СНБОУ Александр Турчинов рассказал, что крылатая ракета Р-360 «Нептун» выполнила уникальное по сложности полетное задание: пролетев более 100 км в направлении моря, сделала разворот на 180 градусов и на обратном пути точно поразила цель.

По словам Турчинова, в состав комплекса входит универсальная самоходная пусковая установка, транспортная машина для перевозки ракет, транспортно-заряжающая машина и командно-штабной модуль. Все составляющие и комплектующие комплекса произведены на украинских оборонных предприятиях.

 
 
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В Украине завершился второй этап заводских испытаний берегового ракетного комплекса 360МЦ с противокорабельной ракетой «Нептун» в версии Р-360А, сообщает военный...
 
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