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Американский эксперт: у России есть снаряд, способный пробить любую броню западных танков

09.04.2019 11:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

У России есть снаряд, способный пробить броню любого западного танка, но есть проблемы. Этот боеприпас невозможно разместить ни в одном российском танке, утверждает военный эксперт Себастьян Роблин в статье для журнала The National Interest. Перевод опубликован порталом ИноСМИ.

Американский эксперт: у России есть снаряд, способный пробить любую броню западных танков
Т-14 «Армата». Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

26 февраля 1991 года разведывательная рота в составе девяти танков М1 «Абрамс» и 12 боевых машин «Брэдли» наткнулась на танковую бригаду иракских Т-72 из элитной дивизии республиканской гвардии. Спустя 23 минуты ожесточенного боя американцы уничтожили 37 иракских танков, не понеся потерь.

Хотя иракцам удалось добиться неоднократных попаданий в лобовую броню М1 «Абрамс», пробить ее снаряды 125-мм пушек не смогли. Возможно, это произошло из-за использования танкистами устаревших боеприпасов.

Сегодня броня танков «Абрамс», «Леопард-2» и «Челленджер-2» соответствует примерно 800 мм гомогенной катанной брони. Российские боеприпасы для пушки 2A46M, это 3БМ59 «Свинец-1» и 3БМ60 «Свинец-2», изготовленные из вольфрама и обедненного урана, пробивают 650−750 мм брони под наклоном 60 градусов на дистанции в два километра.

Совершенно очевидно, что эти российские снаряды слабы против западной брони, хотя и не совсем безнадежно. Чтобы исправить это, в России были инициированы работы над новой пушкой 2А82.

Всего в 2005 году было создано три опытных образца 2А82, из которых во время испытаний было сделано более 1200 выстрелов. Для этого оружия были разработаны снаряды 3БМ69 «Вакуум-1» и 3БМ70 «Вакуум-2» (из вольфрама и обедненного урана), длина которых составляет 900 мм.

В полете эти снаряды разгонялись до двух километров в секунду и могли пробивать броню толщиной 900−1000 мм. Такой снаряд мог пробить броню любого западного танка. Но с ним есть проблемы: автомат заряжания на самых массовых российских танках Т-72 и Т-80 не позволяет размещать боеприпасы такой длины.

В итоге использовать новые снаряды способен только танк Т-14 «Армата», число которых невелико. Точных данных об установке 2А82 в танк Т-90М «Прорыв-3» нет.

 
 
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У России есть снаряд, способный пробить броню любого западного танка, но есть проблемы. Этот боеприпас невозможно разместить ни в одном российском танке,...
 
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