Viber запустил новый сервис для путешественников

Источник материала: IT.Tut.by

Viber запустил сервис под названием «Местный Номер Viber» (Viber Local Number). Функция позволяет оформить подписку на номер телефона, чтобы даже абоненты, у которых нет Viber, могли звонить и отправлять на него SMS-сообщения по «домашним» тарифам из любой точки мира.





Сервисом смогут воспользоваться абоненты по всему миру. Возможность оформить подписку на локальный номер телефона уже доступна в Великобритании, США и Канаде, а в ближайшем будущем появится и в других странах. На местный номер Viber можно получить неограниченное количество звонков и SMS-сообщений.

Viber предлагает первым 10 тысячам подписчиков специальный бессрочный тариф за 1,99 долларов в месяц. Стандартная цена составит 4,99 долларов в месяц. Подписку можно бесплатно отменить в любой момент. Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю предлагают открыть меню «Еще» в приложении и выбрать «Местный номер Viber».