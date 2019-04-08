Был ли сбит пакистанский F-16 индийским МиГ-21? Представлены новые доказательства

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Индийские ВВС опубликовали снимки с экранов радаров самолета AWACS A-50 Phalcon, следившего за воздушным боем между индийскими и пакистанскими самолетами 27 февраля. Об этом сообщает портал PoderAero.



Самолет ДРЛО А-50 Phalcon ВВС Индии. Фото: militaryparitet.com

Напомним, что во время конфликта в конце февраля между Индией и Пакистаном над территорией Кашмира произошел воздушный бой. Пакистанская сторона заявила два сбитых индийских самолета, летчик одного из которых был взят в плен. В свою очередь индийцы заявляют о сбитом пакистанский F-16, но Исламабад опровергает потерю истребителя.



В синем круге исребитель МиГ-21, в красном — F-16 Фото: aereo.jor.br

Кадры, предоставленные ВВС Индии, подтверждают, что F-16 был сбит. Журналистам военные показали два снимка — на первом были отметки от индийского МиГ-21 и пакистанского F-16, на втором отметка F-16 исчезает с экрана радара. Одновременно ВВС следили за переговорами пакистанских самолетов — после исчезновения отметки связь между F-16 резко оборвалась.



Фото: aereo.jor.br

Впрочем, сам вопрос о поражении F-16 ракетой остается открытым — снимков с обломками пакистанского истребителя нет, в отличие от сбитого индийского МиГ-21.