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Microsoft разрешила вынимать флешку без «безопасного извлечения»
09.04.2019 15:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Пользователи Windows 10 могут извлекать внешние накопители без предварительного нажатия кнопки «безопасное извлечение». На страницу сайта поддержки компании с этой информацией
В обновлении операционной системы под номером 1809 (вышло в октябре 2018 года) появилась функция «быстрое удаление», которая предотвращает повреждение флешек и внешних жестких дисков при внезапном извлечении устройства. Эта функция работает по умолчанию на всех компьютерах, получивших обновление.
Отмечается, что нечто подобное работало еще во времена Windows 7, и носители всегда были защищены. Однако кнопка «безопасное извлечение» до сих пор находится в трее, а Microsoft продолжает информировать о необходимости этого действия перед извлечением флешек.
В январе компания вновь запустила автоматическое обновление Windows 10 October 2018 Update для всех пользователей. Ранее программу распространения апдейта прервали из-за возникших проблем, вроде удаления всех файлов из папки «Документы».
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Пользователи Windows 10 могут извлекать внешние накопители без предварительного нажатия кнопки «безопасное извлечение». На страницу сайта поддержки компании с этой...
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