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«ВКонтакте» запустила виртуальную валюту, которую массово скупают за настоящие деньги
09.04.2019 22:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Первого апреля «ВКонтакте» запустила игру-кликер VK Coin с майнингом внутренней валюты. Поначалу приложение посчитали активностью соцсети только ко Дню смеха, но VK Coin не закрылась и за несколько дней после этого привлекла миллионы пользователей. Подробнее об этом
Валюта игры («коины») пока позволяет только ускорять майнинг и приобретать скидки у единственного партнера — вывести или перевести в настоящие деньги ее нельзя. Но пользователи «ВКонтакте» сами организовали внутри соцсети куплю-продажу «коинов» за реальные деньги. В итоге одни люди скупают миллионы в VK Coin, забираясь в топы игроков, а другие зарабатывают на этом.
Как играть в VK Coin
Механика VK Coin — кликер с задачей «намайнить» как можно больше валюты. Поначалу пользователю необходимо нажимать на большую синюю кнопку с логотипом VK Pay. Каждое нажатие приносит 0,001 «коина».
Валюта тратится на «ускорения» — виртуальные предметы, автоматизирующие процесс майнинга. Например, один «курсор» прибавляет 0,001 «коина» в секунду, а «датацентр» — уже один «коин» в секунду. Наибольшие ускорения даются за регистрацию в VK Pay и обновление до «расширенного» аккаунта.
В первые дни игра VK Coin привлекла более четырех миллионов пользователей. Поначалу «коины» тратились исключительно на «ускорения», но четвертого апреля «ВКонтакте» анонсировала «Магазин», в котором заработанную валюту можно обменять на скидки от партнеров. Пока предложение только одно — 5−20% на заказ в Delivery Club (российский сервис доставки еды из ресторанов — прим. ред.).
К девятому апреля VK Coin не утратила популярности: в игре постоянно находятся одновременно 500−600 тысяч пользователей. Некоторые из них набирают валюту не сами: заработанные «коины» можно передавать другим пользователям прямо внутри приложения. Но постепенно у «коинов» появился собственный «черный» рынок.
«Черный» рынок валюты
В приложении VK Coin есть общий топ игроков, которые набрали больше всего внутренней валюты. Из первой сотни более 30 профилей связаны с куплей-продажей «коинов» — это видно по характерным аватаркам и именам.
С помощью функции перевода внутренней валюты пользователи обменивают ее на реальные деньги, хотя условия игры этого не предусматривают. Курс: 100−150 российских рублей (1,5-2,3 доллара) за несколько сотен тысяч «коинов». У первого места рейтинга набралось уже более 30 миллиардов в VK Coin.
Вся стена пользователя — в рекламе площадок по покупке «коинов» и сводках о курсе внутренней валюты. Согласно им, за тысячу российских рублей (15 долларов) можно приобрести 210 миллионов «коинов», но даже этого не хватит, чтобы попасть в топ-100.
Администратор одного из крупных сообществ по обмену «коинов» (больше 40 тысяч подписчиков) рассказал, что занялся «черным» рынком VK Coin из-за «актуальности». Сам он не продает валюту, а скупает ее (за несколько дней потратил шесть тысяч российских рублей, или 90 долларов) и устраивает бесплатные раздачи. Также владелец паблика выступает посредником в сделках по купле-продаже «коинов».
Собеседник издания признал, что пока от валюты «нет никакого толку». Но он понадеялся, что в будущем она станет ценнее и выстрелит, как биткоин. По словам источника TJournal, с помощью VK Coin «ВКонтакте» тестирует механики получения криптовалюты.
Владелец другого крупного паблика (больше 70 тысяч подписчиков)
Подобных сообществ во «ВКонтакте» уже десятки. Одни продают «коины», другие покупают. Зачастую процесс автоматизирован с помощью ботов. Паблики конкурируют, понижая курсы и устраивая акции. Появились даже специальные сообщества для проверки надежных продавцов и вычисления мошенников. Все это ради внутренней валюты, которую практически нельзя на что-то потратить.
На YouTube можно найти сразу несколько роликов с названиями вроде «как заработать на VK Coin» или «как вывести VK Coin». Согласно
Что говорят во «ВКонтакте»
Четвертого апреля руководитель VK Coin Иван Гусев
Гусев рассказал изданию, что «ВКонтакте» не намерена ограничивать обмен виртуальной валюты на реальные деньги. По его словам, «коины» просто стали ещё одним товаром внутри соцсети.
«Обмен „коинов“ на реальные деньги или товары — это личные договоренности между пользователями, которые мы не в праве ограничивать. Мы рады, что VK Coin помогает знакомиться и экспериментировать. Есть много необычных примеров: один из пользователей поменял коины на школьный обед, кто-то — помог другому с домашкой, а некоторые смогли получить стикеры», — отметил Иван Гусев, руководитель VK Coin.
Также Гусев отметил, что скупщики «коинов» из топ-100 игры никак не нарушают правила: «Мы не ограничивали пользователей в способах зарабатывания „коинов“, поэтому совершенно логично, что игроки стали объединяться в команды, чтобы намайнить как можно больше». При этом команда VK Coin следит за жалобами и блокирует мошенников. Но аномального всплеска жалоб и нарушений нет, добавил Гусев.
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Первого апреля «ВКонтакте» запустила игру-кликер VK Coin с майнингом внутренней валюты. Поначалу приложение посчитали активностью соцсети только ко Дню смеха, но VK...
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