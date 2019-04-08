«ВКонтакте» запустила виртуальную валюту, которую массово скупают за настоящие деньги

Источник материала: IT.Tut.by

Первого апреля «ВКонтакте» запустила игру-кликер VK Coin с майнингом внутренней валюты. Поначалу приложение посчитали активностью соцсети только ко Дню смеха, но VK Coin не закрылась и за несколько дней после этого привлекла миллионы пользователей. Подробнее об этом рассказывает TJournal.



Скриншот с сайта vk.com

Валюта игры («коины») пока позволяет только ускорять майнинг и приобретать скидки у единственного партнера — вывести или перевести в настоящие деньги ее нельзя. Но пользователи «ВКонтакте» сами организовали внутри соцсети куплю-продажу «коинов» за реальные деньги. В итоге одни люди скупают миллионы в VK Coin, забираясь в топы игроков, а другие зарабатывают на этом.

Как играть в VK Coin

Механика VK Coin — кликер с задачей «намайнить» как можно больше валюты. Поначалу пользователю необходимо нажимать на большую синюю кнопку с логотипом VK Pay. Каждое нажатие приносит 0,001 «коина».

Валюта тратится на «ускорения» — виртуальные предметы, автоматизирующие процесс майнинга. Например, один «курсор» прибавляет 0,001 «коина» в секунду, а «датацентр» — уже один «коин» в секунду. Наибольшие ускорения даются за регистрацию в VK Pay и обновление до «расширенного» аккаунта.

В первые дни игра VK Coin привлекла более четырех миллионов пользователей. Поначалу «коины» тратились исключительно на «ускорения», но четвертого апреля «ВКонтакте» анонсировала «Магазин», в котором заработанную валюту можно обменять на скидки от партнеров. Пока предложение только одно — 5−20% на заказ в Delivery Club (российский сервис доставки еды из ресторанов — прим. ред.).

К девятому апреля VK Coin не утратила популярности: в игре постоянно находятся одновременно 500−600 тысяч пользователей. Некоторые из них набирают валюту не сами: заработанные «коины» можно передавать другим пользователям прямо внутри приложения. Но постепенно у «коинов» появился собственный «черный» рынок.

«Черный» рынок валюты

В приложении VK Coin есть общий топ игроков, которые набрали больше всего внутренней валюты. Из первой сотни более 30 профилей связаны с куплей-продажей «коинов» — это видно по характерным аватаркам и именам.

С помощью функции перевода внутренней валюты пользователи обменивают ее на реальные деньги, хотя условия игры этого не предусматривают. Курс: 100−150 российских рублей (1,5-2,3 доллара) за несколько сотен тысяч «коинов». У первого места рейтинга набралось уже более 30 миллиардов в VK Coin.

Вся стена пользователя — в рекламе площадок по покупке «коинов» и сводках о курсе внутренней валюты. Согласно им, за тысячу российских рублей (15 долларов) можно приобрести 210 миллионов «коинов», но даже этого не хватит, чтобы попасть в топ-100.



Топ-20 игроков VK Coin. На аватарках многих — объявления о скупке «коинов».Фото: TJ

Администратор одного из крупных сообществ по обмену «коинов» (больше 40 тысяч подписчиков) рассказал, что занялся «черным» рынком VK Coin из-за «актуальности». Сам он не продает валюту, а скупает ее (за несколько дней потратил шесть тысяч российских рублей, или 90 долларов) и устраивает бесплатные раздачи. Также владелец паблика выступает посредником в сделках по купле-продаже «коинов».

Собеседник издания признал, что пока от валюты «нет никакого толку». Но он понадеялся, что в будущем она станет ценнее и выстрелит, как биткоин. По словам источника TJournal, с помощью VK Coin «ВКонтакте» тестирует механики получения криптовалюты.

Владелец другого крупного паблика (больше 70 тысяч подписчиков) показал , как часто в личные сообщения группы приходят запросы о купле или продаже «коинов» — несколько сообщений в секунду.

Подобных сообществ во «ВКонтакте» уже десятки. Одни продают «коины», другие покупают. Зачастую процесс автоматизирован с помощью ботов. Паблики конкурируют, понижая курсы и устраивая акции. Появились даже специальные сообщества для проверки надежных продавцов и вычисления мошенников. Все это ради внутренней валюты, которую практически нельзя на что-то потратить.

На YouTube можно найти сразу несколько роликов с названиями вроде «как заработать на VK Coin» или «как вывести VK Coin». Согласно статистике Google Trends, «как вывести VK Coin» — один из самых популярных запросов об игре.

Что говорят во «ВКонтакте»

Четвертого апреля руководитель VK Coin Иван Гусев упомянул куплю-продажу «коинов», назвав это показателем успешности проекта: «Сервис так зашел пользователям, что они стали строить вокруг него экономику: люди обменивают коины на реальные деньги, платят друг другу за рекламные записи, их используют как внутреннюю валюту в собственных ботах и разыгрывают в сообществах».

Гусев рассказал изданию, что «ВКонтакте» не намерена ограничивать обмен виртуальной валюты на реальные деньги. По его словам, «коины» просто стали ещё одним товаром внутри соцсети.



Фото: vk.com

«Обмен „коинов“ на реальные деньги или товары — это личные договоренности между пользователями, которые мы не в праве ограничивать. Мы рады, что VK Coin помогает знакомиться и экспериментировать. Есть много необычных примеров: один из пользователей поменял коины на школьный обед, кто-то — помог другому с домашкой, а некоторые смогли получить стикеры», — отметил Иван Гусев, руководитель VK Coin.

Также Гусев отметил, что скупщики «коинов» из топ-100 игры никак не нарушают правила: «Мы не ограничивали пользователей в способах зарабатывания „коинов“, поэтому совершенно логично, что игроки стали объединяться в команды, чтобы намайнить как можно больше». При этом команда VK Coin следит за жалобами и блокирует мошенников. Но аномального всплеска жалоб и нарушений нет, добавил Гусев.