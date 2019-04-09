Samsung Galaxy A80 c выдвижной камерой представлен официально

Источник материала: IT.Tut.by

Samsung сегодня анонсировала новый «почти флагманский» смартфон из линейки Galaxy A — Galaxy A80. Главная фишка аппарата — выдвигающаяся камера и практически полностью безрамочный экран, пишет FoneArena.

Диагональ дисплея — 6,7 дюйма, матрица — Super AMOLED, соотношение сторон — 20:9, разрешение — Full HD+. Сканер отпечатков пальцев встроен прямо в панель. Основная камера совмещена с фронтальной, оснащена поворотным механизмом и выезжает из корпуса — вот как это выглядит:

Из других характеристик выделяется новый процессор Snapdragon 730G, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Видеочип — Adreno 618. Емкость аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт — 3700 мАч. Операционная система — Android 9 с фирменной оболочкой One UI.

Разрешение первого модуля камеры — 48 Мп (f/2.0), второго суперширокоугольного — 8 Мп (f/2.2), третий датчик — 3D ToF, для измерения глубины кадра. Точной цены устройства пока не называется, но в продаже во многих страх устройство появится уже 29 мая.









Samsung также анонсировала еще один смартфон — Galaxy A70. Он выполнен в более привычной форме, без выдвижных элементов. Дисплей в нем — на 6,7 дюйма, со встроенным сканером отпечатков. Основная камера тройная — 32 Мп + 8 Мп (суперширокоугольная) + 5 Мп (для измерения глубины). Цена устройства также пока неизвестна.

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