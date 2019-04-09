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Впервые в истории опубликовано изображение настоящей черной дыры

10.04.2019 16:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Международная команда астрономов провела шесть конференций в Вашингтоне, Брюсселе, Сантьяго, Шанхае, Тайбэе и Токио, где представила первое изображение горизонта событий черной дыры. Снимок получили с помощью проекта Event Horizon Telescope («Телескоп горизонта событий»), который запустился в 2012 году для наблюдения за черными дырами. Об этом пишет TJournal.

Впервые в истории опубликовано изображение настоящей черной дыры

Астрономы получили изображение черной дыры в центре галактики Messier 87, расположенной на расстоянии 54 миллионов световых лет от Земли. Ученые также наблюдали за черной дырой Стрелец А* (Sagittarius A*), находящейся в центре Млечного Пути.

Черная дыра — это область пространства, обладающая сильным притяжением, из-за которого ее не может покинуть свет. Ученые считают, что они существуют, основываясь на общей теории относительности. Эти объекты невидимы и поглощают электромагнитное излучение, поэтому их нельзя обнаружить невооруженным глазом. Исследователи могут только наблюдать за радиацией, электромагнитными волнами и искажениями пространства вокруг черной дыры.

Ученые смогли запечатлеть ее «тень» — кольцо излучения и материю на краю горизонта событий. Исследователи получили не обычную фотографию, а обработали изображение электромагнитных волн, сделанное с помощью радиотелескопов.

Для наблюдения за черными дырами потребовался бы телескоп, который не может выдержать собственный вес. Поэтому ученые использовали восемь обсерваторий, расположенных на Гавайях, в США, Испании, Мексике, Чили и на Южном полюсе. Каждый телескоп измерял радиацию, исходящую от чёрных дыр. Астрономы собрали полученную информацию на суперкомпьютере и создали изображение, которое выглядит так, будто сделано с помощью одного огромного телескопа размером с Землю.

 
 
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Международная команда астрономов провела шесть конференций в Вашингтоне, Брюсселе, Сантьяго, Шанхае, Тайбэе и Токио, где представила первое изображение...
 
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