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Китайцы тушат пожар при помощи пушек

11.04.2019 08:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Для тушения крупного лесного пожара в китайской провинции Шаньси местные военные впервые применили артиллерийскую систему пожаротушения Тип 119, сообщает военный блог «Центра анализа и стратегий».

Новинка создана на базе 122-мм гаубицы Тип 83. Боеприпасы для Тип 119 — это снаряды, начиненные специальным веществом, сдерживающим распространение огня. Дальность стрельбы — 8 км, снаряд распыляет сухой порошок на площади 20 кв. м.

Китайцы тушат пожар при помощи пушек
Фото: dambiev

В ролике видно, что орудия ведут стрельбу со специального треугольного станка, а их расчеты находятся на безопасном расстоянии. Почему китайцы не используют обычный колесный лафет для этих целей, неизвестно.

 
 
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Для тушения крупного лесного пожара в китайской провинции Шаньси местные военные впервые применили артиллерийскую систему пожаротушения Тип 119, сообщает военный...
 
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