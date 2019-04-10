Китайцы тушат пожар при помощи пушек

Источник материала: IT.Tut.by

Для тушения крупного лесного пожара в китайской провинции Шаньси местные военные впервые применили артиллерийскую систему пожаротушения Тип 119, сообщает военный блог «Центра анализа и стратегий».

Новинка создана на базе 122-мм гаубицы Тип 83. Боеприпасы для Тип 119 — это снаряды, начиненные специальным веществом, сдерживающим распространение огня. Дальность стрельбы — 8 км, снаряд распыляет сухой порошок на площади 20 кв. м.



Фото: dambiev

В ролике видно, что орудия ведут стрельбу со специального треугольного станка, а их расчеты находятся на безопасном расстоянии. Почему китайцы не используют обычный колесный лафет для этих целей, неизвестно.