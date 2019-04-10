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Новую израильскую штурмовую винтовку показали на выставке
11.04.2019 09:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Компания «Израильская Оружейная Промышленность» представила новую штурмовую винтовку «Кармель» на выставке LAAD 2019 в Бразилии,
Винтовка изготовлена по классической схеме, калибр — 5,45 мм, в дальнейшем планируется выпускать оружие под патроны 7.62×51, 6.8 Remington SPC и 6.5×55 Creedmor. Винтовка комплектуется стандартными магазинами НАТО, рассчитанными на 30 патронов. Масса «Кармель» без патронов — 3,3 кг.
В конструкции винтовки используются сталь, алюминий и полимерные материалы. Несколько планок Пикатинни со всех сторон позволяют крепить прицелы и другие необходимые аксессуары.
В газоотводной системе винтовки установлен регулятор с тремя положениями: обычный (regular), для условий сильного загрязнения (extreme) и при использовании с глушителем (suppressor).
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Компания «Израильская Оружейная Промышленность» представила новую штурмовую винтовку «Кармель» на выставке LAAD 2019 в Бразилии, сообщает военный блог «Центра...
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