ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Странная травма привела к «обрушению» радужки глаза тайванца

11.04.2019 10:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

48-летний житель Тайваня обратился в одну из местных клиник с жалобами на боли в глазу. Из-за полученной травмы радужная оболочка его глаза «оторвалась от обычного места», пишет Live Science. Из-за этого его глаз стал похож на террариум с песком внутри.

Странная травма привела к «обрушению» радужки глаза тайванца
Фото: The New England Journal of Medicine

Пострадавший мужчина рассказал, что пытался прикрепить вещи к мотоциклу специальным эластичным шнуром, но тот отскочил и с силой ударил ему по глазу. Тайванец сразу же обратился к докторам с жалобами на ощутимые боли. Кроме того, он стал хуже видеть — изображение начало двоиться и стало расплывчатым.

После осмотра в клинике врачи заявили, что у мужчины травматический иридодиализ — другими словами, радужная оболочка его глаза отделилась от цилиарного тела. В клинике заявили, что при подобной травме в США пациент считался бы «юридически слепым».

Кроме того, травма могла спровоцировать кровотечение в глазу, повреждение хрусталика и отслоение сетчатки. К счастью, у тайванца таких последствий не было. Ему провели операцию по изменению положения радужной оболочки, после чего у него восстановилась форма зрачка и улучшилось зрение.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
48-летний житель Тайваня обратился в одну из местных клиник с жалобами на боли в глазу. Из-за полученной травмы радужная оболочка его глаза «оторвалась...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Новую израильскую штурмовую винтовку показали на выставке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика