Странная травма привела к «обрушению» радужки глаза тайванца

Источник материала: IT.Tut.by

48-летний житель Тайваня обратился в одну из местных клиник с жалобами на боли в глазу. Из-за полученной травмы радужная оболочка его глаза «оторвалась от обычного места», пишет Live Science. Из-за этого его глаз стал похож на террариум с песком внутри.



Фото: The New England Journal of Medicine

Пострадавший мужчина рассказал, что пытался прикрепить вещи к мотоциклу специальным эластичным шнуром, но тот отскочил и с силой ударил ему по глазу. Тайванец сразу же обратился к докторам с жалобами на ощутимые боли. Кроме того, он стал хуже видеть — изображение начало двоиться и стало расплывчатым.

После осмотра в клинике врачи заявили, что у мужчины травматический иридодиализ — другими словами, радужная оболочка его глаза отделилась от цилиарного тела. В клинике заявили, что при подобной травме в США пациент считался бы «юридически слепым».

Кроме того, травма могла спровоцировать кровотечение в глазу, повреждение хрусталика и отслоение сетчатки. К счастью, у тайванца таких последствий не было. Ему провели операцию по изменению положения радужной оболочки, после чего у него восстановилась форма зрачка и улучшилось зрение.