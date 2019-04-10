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Полный обзор Xiaomi Mi Play за 499 рублей

11.04.2019 12:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Недавно в Беларуси вместе с Redmi 7 стартовали продажи еще одного недорогого смартфона Xiaomi — Mi Play — который можно купить за 499 рублей. Мы протестировали аппарат и рассказываем, в чем его главные плюсы и минусы.

Полный обзор Xiaomi Mi Play за 499 рублей

Корпус полностью пластиковый

Как и в Redmi 7 (наш полный обзор) корпус Mi Play — полностью пластиковый. По расположению элементов все стандартно — клавиша питания на правой боковине, там же качелька для регулировки громкости. Из дополнительных плюсов — лоток для nanoSIM-карт, позволяющий вместе с двумя «симками» установить в телефон еще и карточку памяти microSD.

Полный обзор Xiaomi Mi Play за 499 рублей

В целом, управлять Mi Play одной рукой удобно. И дело тут не только в немного скругленных гранях задней панели, но и небольшому по сегодняшним меркам дисплею на 5,84 дюйма. Как и в большинстве других смартфонов производителя, в комплект поставки входит защитный силиконовый чехол.

Полный обзор Xiaomi Mi Play за 499 рублей

К спорным решением отнесем не новый разъем для подзарядки USB-C, а уже морально устаревший microUSB. Мультимедийный динамик в Mi Play одинарный, без эффекта стерео. Сказать о нем нечто резко негативное (или позитивное) не выходит — спикер вряд ли позволит вам пропустить звонок на улице, но не более. Зато новинка, в отличие от Redmi 7, поддерживает Wi-Fi-сети на частоте в 5 ГГц.

Полный обзор Xiaomi Mi Play за 499 рублей

Со сканером отпечатков пальцев проблем, ожидаемо, у Mi Play нет. Сегодня даже относительно недорогие смартфоны разблокируются таким способом очень быстро.

Впрочем, Mi Play можно активировать и через распознавание лица владельца (для этого в настройках аппарата необходимо выбрать регион Гонконг). Днем функция работает практически безошибочно, вечером при недостатке света — немного медленнее.

Неплохой дисплей

Mi Play оснащен экраном на 5,84 дюйма с IPS-матрицей. Разрешение — 2280 на 1080 пикселей (432 ppi). Благодаря этому о рыхлости картинки речи не идет — изображение четкое и не смазанное. С цветопередачей все также неплохо — по умолчанию оттенки вполне естественные и наверняка понравятся тем, кого раздражают более насыщенные и не всегда правдивые цвета на OLED-дисплеях.

Полный обзор Xiaomi Mi Play за 499 рублей

Больше об панели рассказывать особо и нечего — проблем с высветлением при взгляде на экран под углом, как было в Redmi 7, у нее нет. Максимальной яркости, пускай и без большого запаса, в Mi Play достаточно, чтобы пользоваться смартфоном на улице в солнечный день.

Полный обзор Xiaomi Mi Play за 499 рублей

Фронтальная селфи-камера (8 Мп) размещена в миниатюрном вырезе-капле в верхней части дисплея. Раздражение это у нас точно не вызывает, хотя и немного обезличивает смартфон. Вряд ли обычный пользователь, посмотрев на лицевую часть устройства, сходу сможет понять, какая именно модель от какого производителя перед ним.

Производительность — ниже ожидаемого

В отличие от большинства других современных смартфонов Xiaomi, Mi Play работает на процессоре от компании MediaTek, а не Qualcomm. Проще говоря, чип MTK Helio P35 даже в паре с 4 ГБ оперативной памяти — далеко не самое производительное на сегодняшний день решение. В AnTuTu смартфон выдает меньше 90 тысяч очков.

Полный обзор Xiaomi Mi Play за 499 рублей

С учетом стоимости Mi Play в 499 рублей, это — не очень выдающийся результат. Для сравнения: Redmi 7 со Snapdragon 632 набирает больше 100 тысяч баллов, хотя при этом продается дешевле.

В общем, на повседневные задачи (мессенджеры, YouTube, почта, музыкальные сервисы) мощности Mi Play хватит, но с играми дело обстоит хуже. На высокий fps в графически сложных проектах рассчитывать вряд ли приходится.

Около дня работы от одного заряда

Емкость встроенной батареи Mi Play — 3000 мАч. Это меньше, чем у других смартфонов Xiaomi. Для сравнения: Redmi 7 и Redmi Note 7 оснащаются батареями на 4000 мАч. Поддержки ускоренной зарядки в Mi Play также нет. Комплектный зарядный адаптер выдает 5V/2A.

Полный обзор Xiaomi Mi Play за 499 рублей

В обычном режиме использования (без игр или активного использования GPS-модуля) Mi Play может проработать около одного полного дня. Выйдя утром с полностью заряженным гаджетом на работу или учебу, до часов восьми-девяти вечера без подключения к розетке он протянет.

Это подтверждают результаты синтетического теста AnTuTu, в котором Mi Play набрал около 8,6 тысяч баллов. Хороший, но не самый высокий результат.

Камеры

Основная камера в Mi Play — двойная, на 12 Мп (f/2.2) и 2 Мп. Дополнительный модуль используется для фотографирования с размытием фона. Есть и искусственный интеллект (AI), призванный автоматически подстраивать параметры при съемке.

Полный обзор Xiaomi Mi Play за 499 рублей

Полный обзор Xiaomi Mi Play за 499 рублей

Полный обзор Xiaomi Mi Play за 499 рублей

Полный обзор Xiaomi Mi Play за 499 рублей

Полный обзор Xiaomi Mi Play за 499 рублей

Полный обзор Xiaomi Mi Play за 499 рублей

Выше — серия фотографий, сделанных на Mi Play при дневном свете и ночью. Ожидаемо, днем (как для бюджетного смартфона за 499 рублей) с фотографиями все в порядке — предположим, что большинство пользователей останется довольно качеством детализации и цветопередачей.

Вечером ситуация меняется: становится проще получить смазанный кадр. Субъективно, фотографии также получаются чуть темнее, чем должны быть. В общем, качество фотографий с Mi Play можно сравнить с тем же Redmi 7 — приемлемый средний уровень, но не больше.

Резюме

К плюсам Mi Play относится спаренный лоток для двух nanoSIM-карт и карты памяти, удобный форм-фактор (смартфоном легко управлять одной рукой), неплохой дисплей, а также красивый градиентный корпус.

Полный обзор Xiaomi Mi Play за 499 рублей

Из спорных моментов — основная камера, которая явно не подойдет для съемок в темноте, а также общая производительность. На сегодняшний день ее еще хватает, но о запасе на будущее речи точно не идет. Проще говоря, играть в «тяжелые» 3D-игры на смартфоне с высокими настройками графики вряд ли получится, что идет в разрез с названием аппарата (Play — играть).

В Беларуси официальная цена смартфона составляет 499 рублей. При этом чуть более производительный Redmi 7 можно купить от 399 рублей, а от 539 рублей — старший Redmi Note 7. Последний кроме еще более мощного «железа» отличается лучшей автономностью и более качественной камерой.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:

 
 
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Недавно в Беларуси вместе с Redmi 7 стартовали продажи еще одного недорогого смартфона Xiaomi — Mi Play — который можно купить за 499 рублей. Мы протестировали аппарат...
 
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