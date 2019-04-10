Полный обзор Xiaomi Mi Play за 499 рублей

Источник материала: IT.Tut.by

Недавно в Беларуси вместе с Redmi 7 стартовали продажи еще одного недорогого смартфона Xiaomi — Mi Play — который можно купить за 499 рублей. Мы протестировали аппарат и рассказываем, в чем его главные плюсы и минусы.





Корпус полностью пластиковый

Как и в Redmi 7 (наш полный обзор ) корпус Mi Play — полностью пластиковый. По расположению элементов все стандартно — клавиша питания на правой боковине, там же качелька для регулировки громкости. Из дополнительных плюсов — лоток для nanoSIM-карт, позволяющий вместе с двумя «симками» установить в телефон еще и карточку памяти microSD.





В целом, управлять Mi Play одной рукой удобно. И дело тут не только в немного скругленных гранях задней панели, но и небольшому по сегодняшним меркам дисплею на 5,84 дюйма. Как и в большинстве других смартфонов производителя, в комплект поставки входит защитный силиконовый чехол.





К спорным решением отнесем не новый разъем для подзарядки USB-C, а уже морально устаревший microUSB. Мультимедийный динамик в Mi Play одинарный, без эффекта стерео. Сказать о нем нечто резко негативное (или позитивное) не выходит — спикер вряд ли позволит вам пропустить звонок на улице, но не более. Зато новинка, в отличие от Redmi 7, поддерживает Wi-Fi-сети на частоте в 5 ГГц.





Со сканером отпечатков пальцев проблем, ожидаемо, у Mi Play нет. Сегодня даже относительно недорогие смартфоны разблокируются таким способом очень быстро.

Впрочем, Mi Play можно активировать и через распознавание лица владельца (для этого в настройках аппарата необходимо выбрать регион Гонконг). Днем функция работает практически безошибочно, вечером при недостатке света — немного медленнее.

Неплохой дисплей

Mi Play оснащен экраном на 5,84 дюйма с IPS-матрицей. Разрешение — 2280 на 1080 пикселей (432 ppi). Благодаря этому о рыхлости картинки речи не идет — изображение четкое и не смазанное. С цветопередачей все также неплохо — по умолчанию оттенки вполне естественные и наверняка понравятся тем, кого раздражают более насыщенные и не всегда правдивые цвета на OLED-дисплеях.





Больше об панели рассказывать особо и нечего — проблем с высветлением при взгляде на экран под углом, как было в Redmi 7, у нее нет. Максимальной яркости, пускай и без большого запаса, в Mi Play достаточно, чтобы пользоваться смартфоном на улице в солнечный день.





Фронтальная селфи-камера (8 Мп) размещена в миниатюрном вырезе-капле в верхней части дисплея. Раздражение это у нас точно не вызывает, хотя и немного обезличивает смартфон. Вряд ли обычный пользователь, посмотрев на лицевую часть устройства, сходу сможет понять, какая именно модель от какого производителя перед ним.

Производительность — ниже ожидаемого

В отличие от большинства других современных смартфонов Xiaomi, Mi Play работает на процессоре от компании MediaTek, а не Qualcomm. Проще говоря, чип MTK Helio P35 даже в паре с 4 ГБ оперативной памяти — далеко не самое производительное на сегодняшний день решение. В AnTuTu смартфон выдает меньше 90 тысяч очков.





С учетом стоимости Mi Play в 499 рублей, это — не очень выдающийся результат. Для сравнения: Redmi 7 со Snapdragon 632 набирает больше 100 тысяч баллов, хотя при этом продается дешевле.

В общем, на повседневные задачи (мессенджеры, YouTube, почта, музыкальные сервисы) мощности Mi Play хватит, но с играми дело обстоит хуже. На высокий fps в графически сложных проектах рассчитывать вряд ли приходится.

Около дня работы от одного заряда

Емкость встроенной батареи Mi Play — 3000 мАч. Это меньше, чем у других смартфонов Xiaomi. Для сравнения: Redmi 7 и Redmi Note 7 оснащаются батареями на 4000 мАч. Поддержки ускоренной зарядки в Mi Play также нет. Комплектный зарядный адаптер выдает 5V/2A.





В обычном режиме использования (без игр или активного использования GPS-модуля) Mi Play может проработать около одного полного дня. Выйдя утром с полностью заряженным гаджетом на работу или учебу, до часов восьми-девяти вечера без подключения к розетке он протянет.

Это подтверждают результаты синтетического теста AnTuTu, в котором Mi Play набрал около 8,6 тысяч баллов. Хороший, но не самый высокий результат.

Камеры

Основная камера в Mi Play — двойная, на 12 Мп (f/2.2) и 2 Мп. Дополнительный модуль используется для фотографирования с размытием фона. Есть и искусственный интеллект (AI), призванный автоматически подстраивать параметры при съемке.

























Выше — серия фотографий, сделанных на Mi Play при дневном свете и ночью. Ожидаемо, днем (как для бюджетного смартфона за 499 рублей) с фотографиями все в порядке — предположим, что большинство пользователей останется довольно качеством детализации и цветопередачей.

Вечером ситуация меняется: становится проще получить смазанный кадр. Субъективно, фотографии также получаются чуть темнее, чем должны быть. В общем, качество фотографий с Mi Play можно сравнить с тем же Redmi 7 — приемлемый средний уровень, но не больше.

Резюме

К плюсам Mi Play относится спаренный лоток для двух nanoSIM-карт и карты памяти, удобный форм-фактор (смартфоном легко управлять одной рукой), неплохой дисплей, а также красивый градиентный корпус.





Из спорных моментов — основная камера, которая явно не подойдет для съемок в темноте, а также общая производительность. На сегодняшний день ее еще хватает, но о запасе на будущее речи точно не идет. Проще говоря, играть в «тяжелые» 3D-игры на смартфоне с высокими настройками графики вряд ли получится, что идет в разрез с названием аппарата (Play — играть).

В Беларуси официальная цена смартфона составляет 499 рублей. При этом чуть более производительный Redmi 7 можно купить от 399 рублей, а от 539 рублей — старший Redmi Note 7 . Последний кроме еще более мощного «железа» отличается лучшей автономностью и более качественной камерой.

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