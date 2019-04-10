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Ученые нашли способ сдерживания старения мозга

11.04.2019 13:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ученые Альбертского университета (Канада) определили основные факторы, сдерживающие старение мозга и развитие болезни Альцгеймера у людей старше 55 лет. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на EurekAlert!.

Ученые нашли способ сдерживания старения мозга
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Исследователи показали, что центральная нервная система медленнее всего стареет у людей (чаще всего женщин), образованных и вовлеченных в социальную активность, например организацию званых ужинов. Кроме того, такие люди склонны к познанию и обучению, включая пользование компьютером и изучение второго языка.

Хорошая память у людей в возрасте 55−75 лет также оказалась связана с низкой частотой сердечных сокращений, близким к нормальному индексом массы тела, способности к самообслуживанию и наличием живых спутников жизни. У взрослых старше 75 лет со здоровым мозгом коррелировала быстрая походка и редкие симптомы депрессии.

Ухудшение памяти наблюдалось у тех, кто проявлял низкую познавательную активность, имел высокую частоту сердечных сокращений, не ухаживал за собой и не занимался социальной деятельностью. Результаты работы помогут создать рекомендации по профилактике старческих заболеваний мозга.

 
 
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Ученые Альбертского университета (Канада) определили основные факторы, сдерживающие старение мозга и развитие болезни Альцгеймера у людей старше 55 лет. Об этом...
 
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