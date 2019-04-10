Яндекс вручил научную премию гомельчанину на 11 500 BYN

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В Москве состоялась первая церемония вручения научной премии имени Ильи Сегаловича, которая присуждается за вклад в развитие компьютерных наук. Одним из лауреатов премии стал Павел Гончаров, студент Гомельского государственного технического университета. Он получит в награду 350 тысяч российских рублей.

На конкурс поступило более 260 заявок из Беларуси, России и Казахстана. Премия присуждалась за исследования в области машинного обучения, компьютерного зрения, информационного поиска и анализа данных, обработки естественного языка и машинного перевода, распознавания и синтеза речи. Лауреатами премии стали 13 человек: девять молодых исследователей — студентов и аспирантов — и четверо научных руководителей.

В номинации «Молодые исследователи» премию получил Павел Гончаров, студент ГГТУ им. Сухого; Арип Асадулаев, студент ИТМО (Санкт-Петербург); Андрей Атанов, студент НИУ ВШЭ и Сколтеха (Москва); Эдуард Горбунов, аспирант МФТИ (Санкт-Петербург); Александра Малышева, студентка НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург); Анастасия Попова, студентка НИУ ВШЭ (Нижний Новгород), и аспиранты Сколтеха — Александр Коротин, Марина Мунхоева и Валентин Хрульков. Павел Гончаров был награждён за успехи в области машинного обучения и компьютерного зрения. Он занимается распознаванием болезней растений по изображениям, реконструкцией траектории элементарных частиц, интересуется машинным обучением в физике и глубоким обучением (deep learning).

В номинации «Научные руководители» лауреатами премии стали Андрей Фильченков, доцент ИТМО, кандидат физико-математических наук; Дмитрий Игнатов, доцент НИУ ВШЭ, кандидат технических наук; Иван Оселедец, доцент Сколтеха, доктор физико-математических наук; Вадим Стрижов, главный научный сотрудник МФТИ, доктор физико-математических наук. Они награждены за вклад в развитие научного сообщества и подготовку молодых учёных.

«С помощью премии мы хотим поддержать учёных, которые работают в области компьютерных наук. Нам важны не только те исследования, из которых уже сейчас можно извлечь пользу, но и разработки, значимость которых будет понятна позже. Мы надеемся, что премия будет стимулировать интерес к науке и с каждым годом мы будем получать всё больше сильных заявок, в том числе из Беларуси», — говорит Егор Цыганок, региональный директор Яндекса в Беларуси.

Молодые исследователи получат премию в размере 350 тысяч российских рублей, научные руководители — в размере 700 тысяч. Премия будет выплачиваться поэтапно. Студенты и аспиранты смогут также поехать на международную конференцию по искусственному интеллекту и пройти стажировку в отделе исследований Яндекса.