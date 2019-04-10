ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Яндекс вручил научную премию гомельчанину на 11 500 BYN

11.04.2019 15:15 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Bybanner

В Москве состоялась первая церемония вручения научной премии имени Ильи Сегаловича, которая присуждается за вклад в развитие компьютерных наук. Одним из лауреатов премии стал Павел Гончаров, студент Гомельского государственного технического университета. Он получит в награду 350 тысяч российских рублей.

На конкурс поступило более 260 заявок из Беларуси, России и Казахстана. Премия присуждалась за исследования в области машинного обучения, компьютерного зрения, информационного поиска и анализа данных, обработки естественного языка и машинного перевода, распознавания и синтеза речи. Лауреатами премии стали 13 человек: девять молодых исследователей — студентов и аспирантов — и четверо научных руководителей.

В номинации «Молодые исследователи» премию получил Павел Гончаров, студент ГГТУ им. Сухого; Арип Асадулаев, студент ИТМО (Санкт-Петербург); Андрей Атанов, студент НИУ ВШЭ и Сколтеха (Москва); Эдуард Горбунов, аспирант МФТИ (Санкт-Петербург); Александра Малышева, студентка НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург); Анастасия Попова, студентка НИУ ВШЭ (Нижний Новгород), и аспиранты Сколтеха — Александр Коротин, Марина Мунхоева и Валентин Хрульков. Павел Гончаров был награждён за успехи в области машинного обучения и компьютерного зрения. Он занимается распознаванием болезней растений по изображениям, реконструкцией траектории элементарных частиц, интересуется машинным обучением в физике и глубоким обучением (deep learning).

В номинации «Научные руководители» лауреатами премии стали Андрей Фильченков, доцент ИТМО, кандидат физико-математических наук; Дмитрий Игнатов, доцент НИУ ВШЭ, кандидат технических наук; Иван Оселедец, доцент Сколтеха, доктор физико-математических наук; Вадим Стрижов, главный научный сотрудник МФТИ, доктор физико-математических наук. Они награждены за вклад в развитие научного сообщества и подготовку молодых учёных.

«С помощью премии мы хотим поддержать учёных, которые работают в области компьютерных наук. Нам важны не только те исследования, из которых уже сейчас можно извлечь пользу, но и разработки, значимость которых будет понятна позже. Мы надеемся, что премия будет стимулировать интерес к науке и с каждым годом мы будем получать всё больше сильных заявок, в том числе из Беларуси», — говорит Егор Цыганок, региональный директор Яндекса в Беларуси.

Молодые исследователи получат премию в размере 350 тысяч российских рублей, научные руководители — в размере 700 тысяч. Премия будет выплачиваться поэтапно. Студенты и аспиранты смогут также поехать на международную конференцию по искусственному интеллекту и пройти стажировку в отделе исследований Яндекса. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одним из лауреатов премии стал Павел Гончаров, студент Гомельского государственного технического университета.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Компания NetApp признана лучшим техническим партнёром Google Cloud в 2018 году в сфере инфраструктуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика