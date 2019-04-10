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Первый лунный аппарат Израиля разбился при посадке на Луну

11.04.2019 23:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Израильский аппарат Beresheet не сумел нормально сесть на Луну. При приближении к спутнику Земли специалисты организации Space IL несколько раз теряли с ним связь. Последний раз это произошло перед самой посадкой, после чего аппарат разбился о поверхность Луны, сообщает Jerusalem Post.

Первый лунный аппарат Израиля разбился при посадке на Луну
Фото: SpaceIL / YouTube

Точные причины аварии пока неизвестны. По предварительным данным у Beresheet возникли проблемы с двигателем.

За последними минутами полета наблюдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Уже после аварии он попросил слова у руководителя миссии и пообещал всем присутствующим, что Израиль в течение следующих трех лет добьется, чтобы его аппарат сел на Луну.

Beresheet был доставлен на орбиту ракетой Falcon 9. Организацией запуска в течение восьми лет занималась некоммерческая организация Space IL. В случае успеха Израиль мог стать четвертой страной (вслед за СССР, США и Китаем), кому удалось бы посадить на Луне свой аппарат.

Помимо этого авторы проекта рассчитывали получить приз, который в 2007 году учредили фонд инноваций X-Prize и компания Google. По условиям конкурса $ 20 млн получает команда, чей аппарат сядет на Луну, проедет по ней 500 м и отправит на Землю снимок с изображением лунной поверхности.

 
 
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Израильский аппарат Beresheet не сумел нормально сесть на Луну. При приближении к спутнику Земли специалисты организации Space IL несколько раз теряли с ним связь....
 
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