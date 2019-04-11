В самой глубокой части океана нашли «нефтедобывающие» бактерии

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Исследователи из Университета Восточной Англии сообщили об открытии бактерий, питающихся нефтью в Марианской впадине. Об этом сообщается на EurekAlert!



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Марианская впадина расположена в западной части Тихого океана и по «глубине» превышает гору Эверест. Руководитель исследовательской группы Сяо-Хуа Чжан (Xiao-Hua Zhang) отметил, что человечество на данный момент знает о ней меньше, чем о Марсе.

При изучении образцов, собранных в самой глубокой части Марианской впадины на глубине почти в 11 километров, исследователи обнаружили новую группу бактерий, разлагающих углеводороды. Последние являются основными компонентами природного газа и нефти.

Специалисты отметили, что такие же бактерии встречаются и в некоторых других частях планеты и способствуют разложению нефти, оказавшейся в океане из-за случайных разливов. Вместе с тем, именно в Марианской впадине подобных бактерий оказалось больше всего.