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В Минске выстроилась очередь за акционными смартфонами Xiaomi
13.04.2019 09:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня в Беларуси стартуют официальные продажи нового средне бюджетного смартфона компании Xiaomi — Redmi Note 7. Перед минским торговым центром даже выстроилась очередь — первым покупателям устройство предлагают купить со скидкой.
На сайте одного из официальных магазинов Xiaomi в Беларуси говорится, что первым 100 покупателям в торговом центре Galleria Minsk смартфон Redmi Note 7 черного цвета в версии с 3/32 ГБ памяти можно будет купить со скидкой в 50%, то есть 269,50 рублей.
Скидка предоставляется при единовременном платеже наличными или пластиковой дебетовой карточкой. Также действует ограничение: один покупатель может приобрести только один смартфон.
Старт продаж новинки в Galleria Minsk намечен на 12 часов дня, но очередь возле входа в торговый центр начала образовываться уже за несколько часов до этого.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Xiaomi:
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Сегодня в Беларуси стартуют официальные продажи нового средне бюджетного смартфона компании Xiaomi — Redmi Note 7. Перед минским торговым центром даже выстроилась...
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