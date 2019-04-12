Instagram-блогер позвонила в полицию, когда ее аккаунт удалили. Она сравнила это с убийством

Источник материала: IT.Tut.by

21-летняя Instagram-блогер Джесси Тейлор (Jessy Taylor) рассказала, что позвонила в полицию Лос-Анджелеса после того, как Instagram удалил ее профиль на 100 тысяч подписчиков. Американка записала ролик, где сравнила это происшествие с убийством и попросила поддержки от своих читателей. Спустя неделю аккаунт восстановили. На это обратил внимание Insider, пишет TJournal.

Тейлор рассказала в видео, что аккаунт удалили, потому что «хейтеры постоянно жаловались на спам». Как отметили журналисты, это не совсем так: блогер публиковала откровенные снимки, под которыми часто оставляла оскорбительные или расистские подписи. По словам девушки, она действительно делала это, но пыталась подражать более популярным Instagram-инфлюенсерам, которые «говорят, что хотят, но остаются популярными».

— Я позвонила в полицию и рассказала об этом [об удалении видео]. И они сказали, что нельзя приравнивать случившееся к убийству. А я подумала: нет, это именно то, что я почувствовала, — рассказала Джесси. — Я знаю, как людям нравится видеть меня подавленной. Они хотят, чтобы я была как 90% людей — работать по девять часов пять дней в неделю. Но это не я. Я в Лос-Анджелесе не для этого. Я слишком упорно трудилась, чтобы попасть туда, где нахожусь, и не для того, чтобы это у меня забрали. Худшее чувство на свете.

В разговоре с Insider Тейлор рассказала, что за последние три года заработала больше 500 тысяч долларов. Она не захотела ждать, пока Instagram восстановит профиль, поэтому завела новый — за неделю туда пришли 17 тысяч человек.

12 апреля Тейлор получила письмо от Instagram, где ей сообщили, что удалили аккаунт по ошибке из-за многочисленных жалоб подписчиков на спам. Блогер отметила, что те оскорбительные заявления, которые она делала раньше, были неуместными. Но добавила, что не понимает тех, кто ее ненавидит: «Я не умею общаться с хейтерами и завистниками, потому что я сама никого не ненавижу и никому не завидую. Я не хейтер, я стрелец».