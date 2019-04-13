Астрономы предполагают, что обнаружили новую экзопланету

Источник материала: IT.Tut.by

Группа европейских астрономов предполагает, что обнаружила вторую экзопланету у ближайшей к Солнцу звезды — красного карлика Проксима Центавра. Если ее существование подтвердится, благодаря своему расположению она станет идеальным кандидатом для того, чтобы впервые запечатлеть подобное небесное тело на фотографии в диапазоне видимого излучения.



Изображение: NASA / Tim Pyle

Все предыдущие снимки экзопланет были сделаны лишь в инфракрасном спектре, чтобы свет от звезды не скрывал сами планеты. Однако Проксима c, как успели назвать эту гипотетическую планету вслед за найденной в 2016 году Проксимой b, расположена достаточно далеко от своей звезды, так что разглядеть ее будет намного легче. При этом, как и Проксима b, она была бы ближайшей к нам экзопланетой: ученые надеются, что ее можно будет напрямую увидеть с помощью новейшей обсерватории James Webb, которую должны вывести на орбиту в марте 2021 года.

«Пока что это только планета-кандидат. Это очень важно подчеркнуть», — цитирует журнал Scientific American одного из авторов исследования Марио Дамассо, который представил его результаты в пятницу на конференции в Калифорнийском университете в Беркли. По его словам, чтобы окончательно определить, существует ли она на самом деле, нужны дополнительные исследования.

Если же планета там все же есть, то она представляет собой так называемую суперземлю — ее масса примерно в шесть раз больше земной. Один оборот вокруг своей звезды Проксима c делает за 1900 дней и находится в 1,5 раза дальше от нее, чем Земля от Солнца. Учитывая, что Проксима Центавра — красный карлик, и энергии у этой звезды меньше, чем у Солнца, Проксима с при таких параметрах не попадает в обитаемую зону. Это ледяная планета, жизнь на которой вряд ли возможна.

Находящаяся у той же звезды Проксима b, как ранее выяснили ученые, является потенциально пригодной для жизни. На планете существует несколько благоприятных факторов: у нее есть атмосфера, а температура на поверхности оценивается в 30−40 градусов. На планете также может находиться вода в жидкой форме. Есть и отрицательные стороны: уровень радиационного и ультрафиолетового излучения на Проксиме b в 100 раз превышает земной. Однако сделать ее снимок будет намного сложнее — она расположена ближе к звезде, и ее свет будет скрывать планету.

Именно Проксима b в декабре 2017 года была выбрана NASA в качестве конечной точки первой в истории Земли межзвездной экспедиции, которую могут организовать к 2069 году. Миссия, согласно задумке, будет приурочена к 100-летию высадки человека на Луну. Однако в этот раз в космическое путешествие отправятся не люди, а небольшие зонды.

Чтобы долететь туда за приемлемый срок, космическим аппаратам придется развить скорость по крайней мере в одну десятую скорости света. Если им это удастся, экспедиция продлится 44 года и достигнет своей цели к 2113 году.

Впрочем, ученые отмечают, что технологий, которые позволили бы развить такую скорость, пока нет. Среди возможных вариантов рассматривается двигатель на основе лазера, ядерных реакций и даже взаимодействия вещества и антивещества.

Однако она представляет огромный научный интерес. Дело в том, что суперземли — самый распространенный в нашей галактике вид планет. При этом именно в Солнечной системе они полностью отсутствуют, так что мы не знаем, как они выглядят на самом деле. Если ученым удастся впервые сделать снимок планеты этого типа, специалисты наконец смогут приблизиться к понимаю того, являются ли они жидкими гигантами, как Нептун, или же это твердые планеты, как и Земля, только большего размера.