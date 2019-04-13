|
В работе Facebook и Instagram возникли неполадки
14.04.2019 14:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сбой в работе Facebook и Instagram наблюдается в воскресенье в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса
"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 06.28 по времени Восточного побережья США (13.28 минскому времени- Прим. ред.)", - отмечается в сообщении.
Неполадки в Instagram возникли в 06:33 по времени Восточного побережья США (13.33 по минскому).
Больше всего на неполадки жалуются пользователи в Великобритании, Франции, Италии, Греции и Чехии. О сбоях в России и Беларуси пока не сообщается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сбой в работе Facebook и Instagram наблюдается в воскресенье в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)