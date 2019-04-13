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В работе Facebook и Instagram возникли неполадки

14.04.2019 14:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сбой в работе Facebook и Instagram наблюдается в воскресенье в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В работе Facebook и Instagram возникли неполадки
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 06.28 по времени Восточного побережья США (13.28 минскому времени- Прим. ред.)", - отмечается в сообщении.

Неполадки в Instagram возникли в 06:33 по времени Восточного побережья США (13.33 по минскому).

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в Великобритании, Франции, Италии, Греции и Чехии. О сбоях в России и Беларуси пока не сообщается.

 
 
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Сбой в работе Facebook и Instagram наблюдается в воскресенье в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных...
 
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