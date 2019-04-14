Блогер сфотографировал десятки ржавых комплексов С-300

Источник материала: IT.Tut.by

На одной из военных баз в средней части России хранятся в ожидании утилизации десятки зенитных ракетных комплексов С-300. Снимки базы при помощи дрона сделал блогер Денис Забелин.

На фотографиях — ржавеющие тягачи, локаторы, вспомогательные автомобили. Ракеты сложены отдельно. По утверждению блогера, вокруг базы расставлены глушилки — сигнал дрона терялся уже на расстоянии 800 метров и при попытке опуститься ниже 40 метров. Тем не менее, ему удалось сделать несколько фото.

C- 300 — это семейство зенитных ракетных комплексов, способных поражать различные воздушные цели на дальности до 300 километров (в зависимости от модификации). Комплекс был принят на вооружение в 1978 году и с тех пор неоднократно модернизировался.