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Блогер сфотографировал десятки ржавых комплексов С-300
15.04.2019 11:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
На одной из военных баз в средней части России хранятся в ожидании утилизации десятки зенитных ракетных комплексов С-300. Снимки
На фотографиях — ржавеющие тягачи, локаторы, вспомогательные автомобили. Ракеты сложены отдельно. По утверждению блогера, вокруг базы расставлены глушилки — сигнал дрона терялся уже на расстоянии 800 метров и при попытке опуститься ниже 40 метров. Тем не менее, ему удалось сделать несколько фото.
C- 300 — это семейство зенитных ракетных комплексов, способных поражать различные воздушные цели на дальности до 300 километров (в зависимости от модификации). Комплекс был принят на вооружение в 1978 году и с тех пор неоднократно модернизировался.
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На одной из военных баз в средней части России хранятся в ожидании утилизации десятки зенитных ракетных комплексов С-300. Снимки базы при помощи дрона сделал...
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