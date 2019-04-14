Россиянин снял пролет МКС по диску Солнца

Источник материала: IT.Tut.by

Новосибирский фотограф Алексей Поляков снял полет Международной космической станции (МКС) на фоне солнечного диска. Видео он опубликовал в Instagram. Об этом пишет Lenta.ru.

Он отметил, что транзит длился меньше секунды, но камера успела его выхватить. Скорость съемки составила 128 кадров в секунду. Объем трехсекундного видео — 1,2 гигабайта. «Ох и объемы, ох и скорости… Зато можно покадрово рассмотреть сам пролет», — написал Поляков.