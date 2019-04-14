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Россиянин снял пролет МКС по диску Солнца
15.04.2019 11:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Новосибирский фотограф Алексей Поляков снял полет Международной космической станции (МКС) на фоне солнечного диска. Видео он
Он отметил, что транзит длился меньше секунды, но камера успела его выхватить. Скорость съемки составила 128 кадров в секунду. Объем трехсекундного видео — 1,2 гигабайта. «Ох и объемы, ох и скорости… Зато можно покадрово рассмотреть сам пролет», — написал Поляков.
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Новосибирский фотограф Алексей Поляков снял полет Международной космической станции (МКС) на фоне солнечного диска. Видео он опубликовал в Instagram. Об этом пишет...
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