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Россиянин снял пролет МКС по диску Солнца

15.04.2019 11:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Новосибирский фотограф Алексей Поляков снял полет Международной космической станции (МКС) на фоне солнечного диска. Видео он опубликовал в Instagram. Об этом пишет Lenta.ru.

Он отметил, что транзит длился меньше секунды, но камера успела его выхватить. Скорость съемки составила 128 кадров в секунду. Объем трехсекундного видео — 1,2 гигабайта. «Ох и объемы, ох и скорости… Зато можно покадрово рассмотреть сам пролет», — написал Поляков.

 
 
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Новосибирский фотограф Алексей Поляков снял полет Международной космической станции (МКС) на фоне солнечного диска. Видео он опубликовал в Instagram. Об этом пишет...
 
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