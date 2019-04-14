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Израиль применил для ударов по Сирии новые ракеты Rampage. С-300 им помешать не смогли

15.04.2019 14:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

ВВC Израиля применили для ударов по военным объектам в Сирии 13 апреля новейшие ракеты класса "воздух-поверхность" Rampage, сообщает Defence blog. Эта сверхзвуковая ракета снабжена совершенной всепогодной геолокационной системой, одинаково эффективной как днем, так и ночью.

Израиль применил для ударов по Сирии новые ракеты Rampage. С-300 им помешать не смогли
Фото: Israel Aerospace Industries

Для повышения точности Rampage оснащаются дублирующей навигационной системой, построенной на математическом алгоритме. Дальность пуска ракеты превышает 100 км.
Одна из особенностей израильской разработки — возможность контролировать размер осколков, что минимизирует нанесение побочного вреда.

Эта ракета предназначена для уничтожения командных пунктов, зенитных комплексов, складов и других важных объектов. Rampage снабжается двумя типами боеголовок: противобункерной и осколочно-фугасной, поражающей цель высокоскоростным потоком осколков.

Ракета может применяться израильскими боевыми самолетами F-15, F-16, F-35, и при этом она дешевле зарубежных аналогов.

Как сообщает израильский 9 канал, неподалеку от объектов, по которым был нанесен удар, израильские спутники засекли комплексы С-300 и один комплекс С-400, по всей видимости, охраняющие военный объект, но не сумевшие помешать израильской атаке.

 
 
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ВВC Израиля применили для ударов по военным объектам в Сирии 13 апреля новейшие ракеты класса "воздух-поверхность" Rampage, сообщает Defence blog. Эта сверхзвуковая ракета...
 
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