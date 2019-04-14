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Израиль применил для ударов по Сирии новые ракеты Rampage. С-300 им помешать не смогли
15.04.2019 14:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
ВВC Израиля применили для ударов по военным объектам в Сирии 13 апреля новейшие ракеты класса "воздух-поверхность" Rampage,
Для повышения точности Rampage оснащаются дублирующей навигационной системой, построенной на математическом алгоритме. Дальность пуска ракеты превышает 100 км.
Эта ракета предназначена для уничтожения командных пунктов, зенитных комплексов, складов и других важных объектов. Rampage снабжается двумя типами боеголовок: противобункерной и осколочно-фугасной, поражающей цель высокоскоростным потоком осколков.
Ракета может применяться израильскими боевыми самолетами F-15, F-16, F-35, и при этом она дешевле зарубежных аналогов.
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ВВC Израиля применили для ударов по военным объектам в Сирии 13 апреля новейшие ракеты класса "воздух-поверхность" Rampage, сообщает Defence blog. Эта сверхзвуковая ракета...
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