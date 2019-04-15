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Стреляющий портсигар для КГБ показали на видео

16.04.2019 09:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Пистолет трехствольный специальный ТКБ-506, внешне похожий на портсигар, создал по заказу КГБ СССР Игорь Стечкин в 1954 году. Концерн «Калашников» опубликовал видео, на котором показал внутреннее устройство этого необычного оружия.

Размеры портсигара небольшие — 110×93×20 мм. Внешне оружие в нем выдает наличие спусковой скобы. На спусковом крючке есть небольшой предохранитель. Портсигар ведет огонь специальными патронами СП-2.

Пуля, выпущенная из ТКБ-506, эффективна на расстоянии до десяти метров и может пробить пакет из трех сосновых досок. Начальная скорость пули — 165 м/с. По словам автора видео, широкого распространения это оружие не получило, а случаи его применения до сих пор засекречены.

 
 
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Пистолет трехствольный специальный ТКБ-506, внешне похожий на портсигар, создал по заказу КГБ СССР Игорь Стечкин в 1954 году. Концерн «Калашников» опубликовал видео,...
 
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