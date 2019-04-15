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Госдума России приняла закон об изоляции рунета

16.04.2019 11:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Госдума России приняла в третьем чтении законопроект об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории России. Прямая трансляция велась на сайте Думы. Об этом пишет TJournal.

Госдума России приняла закон об изоляции рунета
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Суть законопроекта такова: если кто-либо атакует (или пригрозит отключить) российский сегмент интернета, Роскомнадзор возьмет управление на себя и с помощью специальных систем блокировки будет фильтровать весь интернет-трафик.

Эти системы блокировки планируют бесплатно раздать оператором связи, которых обяжут выполнять прямые указания Роскомнадзора — в частности, соблюдать правила маршрутизации трафики, фактически замыкая его внутри страны, уточняет Meduza.

Напомним: 14 декабря 2018 года в Госдуму внесли законопроект об автономности рунета. Его необходимость обосновали возможной угрозой со стороны США. «Яндекс», Mail.Ru Group, Министерство цифрового развития, Роскомнадзор, Россвязь, ФСО и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю — поддержали законопроект. Представители МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele 2 назвали его неготовым.

4 февраля законопроект поддержало правительство, но предложило доработать некоторые его положения ко второму чтению, например, уточнить источники финансирования и возложить контроль за исполнением закона на Минкомсвязи или правительство. Участники рынка рассказали The Bell, что Минкомсвязи могло внести правки, смягчающие законопроект, но они так и не поступили в Госдуму.

21 марта операторы связи предупредили о возможном замедлении развития интернета вещей из-за закона об автономном рунете. Они считают, что законопроект может повлечь технические сбои и деградацию качества услуг. 9 апреля глава Роскомнадзора объяснил необходимость закона об автономном рунете более эффективной борьбой с Telegram. Он считает, что законопроект «предполагает предупреждение распространения запрещенной информации в РФ».

 
 
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Госдума России приняла в третьем чтении законопроект об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории России. Прямая...
 
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