Выпущенная из неизвестного мощного оружия пуля пробила монитор и три стены в доме американки

Источник материала: IT.Tut.by

Сын Донны Гэй, жительницы американского города Кротесвиль (штат Индиана), едва не погиб от случайного выстрела — пуля, впущенная из мощной винтовки, пробила монитор компьютера и три стены в доме, застряв в четвертой, сообщает местный телеканал WDRB.



Фото: WDRB

На основании траектории полета пули правоохранители установили, что стрелок находился с южной стороны дома на расстоянии примерно в четверть мили (около 400 метров). Полиция, изучив 2,5 дюймовую (6,35 см) пулю, пришла к выводу, что стрельба велась из мощной винтовки. Сам выстрел, по мнению стражей порядка, был сделан по неосторожности.

По словам Донны Гэй, пуля прошла в нескольких дюймах от головы ребенка. Инцидент произошел в пятницу 12 апреля, но известно о нем стало только недавно. Местный офис шерифа ищет людей, которые могли видеть стрелка.