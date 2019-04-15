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Выпущенная из неизвестного мощного оружия пуля пробила монитор и три стены в доме американки

16.04.2019 13:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сын Донны Гэй, жительницы американского города Кротесвиль (штат Индиана), едва не погиб от случайного выстрела — пуля, впущенная из мощной винтовки, пробила монитор компьютера и три стены в доме, застряв в четвертой, сообщает местный телеканал WDRB.

Выпущенная из неизвестного мощного оружия пуля пробила монитор и три стены в доме американки
Фото: WDRB

На основании траектории полета пули правоохранители установили, что стрелок находился с южной стороны дома на расстоянии примерно в четверть мили (около 400 метров). Полиция, изучив 2,5 дюймовую (6,35 см) пулю, пришла к выводу, что стрельба велась из мощной винтовки. Сам выстрел, по мнению стражей порядка, был сделан по неосторожности.

По словам Донны Гэй, пуля прошла в нескольких дюймах от головы ребенка. Инцидент произошел в пятницу 12 апреля, но известно о нем стало только недавно. Местный офис шерифа ищет людей, которые могли видеть стрелка.

 
 
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Сын Донны Гэй, жительницы американского города Кротесвиль (штат Индиана), едва не погиб от случайного выстрела — пуля, впущенная из мощной винтовки, пробила...
 
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