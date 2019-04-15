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Сила прикосновения: MMD анонсирует интерактивный монитор Philips 222B9T с технологией SmoothTouch

16.04.2019 15:21 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

MMD, ведущая технологическая компания и лицензионный партнер Philips Monitors, представляет монитор Philips 222B9T диагональю 22 дюйма с технологией SmoothTouch, поддерживающей 10 типов касания – в комплект поставки входит стилус. В дисплее предусмотрен широкий спектр интерфейсных разъемов, защита IP54 от пыли и воды. Эргономичный корпус позволяет легко переносить монитор с места на место и менять положение экрана. Philips 222B9T удобно использовать в любых сферах: розничной торговле, пунктах обслуживания клиентов, на информационных стойках, в отелях, магазинах, ресторанах и учреждениях образования. 

Интерактивность без усилий

Philips 222B9T поддерживает простой, интуитивно понятный интерактивный режим с технологией касания SmoothTouch. Пользователь получает мгновенный отклик на свои действия – проекционно-емкостная сенсорная панель поддерживает 10 типов нажатий: можно касаться экрана всеми десятью пальцами, работать над проектом совместно с коллегами или играть в интерактивные игры с большим количеством участников. Усовершенствованная защита IP54 против отпечатков пальцев, воды и пыли повышает износостойкость монитора и позволяет применять его в любой среде. 

Безупречное качество изображения

Монитор с разрешением Full HD и соотношением сторон 16:9 воспроизводит насыщенное изображение с высокой детализацией и оптимальной яркостью. Фирменная технология Philips SmartContrast максимально приближает цвета на экране к реальности, автоматически регулируя интенсивность фоновой подсветки. В результате фотографии, видео и игровые сцены получаются сочными и живыми. Монитор поддерживает удобный энергоэффективный режим, за счет которого значительно снижается потребление электроэнергии. 

Комфорт и способность к взаимодействию

Philips 222B9T спроектирован для максимально комфортной работы. Экран с антибликовым покрытием, режимы LowBlue и FlickerFree обеспечивают безопасное для глаз изображение, а технология Philips SmartStand позволяет регулировать высоту и поворот дисплея под любым углом – пользователь может выбрать наиболее удобное для себя положение корпуса. Монитор оборудован мультисигнальными разъемами VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и высокоскоростным портом USB 3.1.

Удобный в использовании интерактивный сенсорный монитор Philips 222B9T появится в продаже в середине апреля.

 
 
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MMD, ведущая технологическая компания и лицензионный партнер Philips Monitors, представляет монитор Philips 222B9T диагональю 22 дюйма с технологией SmoothTouch, поддерживающей 10 типов...
 
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