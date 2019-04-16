ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Honor 20i с тройной камерой представлен официально. Цена - от 240 долларов

17.04.2019 13:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Бренд Honor в Китае анонсировал новый смартфон — Honor 20i. Гаджет получил тройную основную камеру и экран с вырезом-каплей, пишет FoneArena.

Honor 20i с тройной камерой представлен официально. Цена - от 240 долларов

У новинки 6,21-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2340 на 1080 пикселей). Соотношение экрана к остальному корпусу равняется 90%. Процессором выступает Kirin 710, оперативной памяти — 4/6 ГБ, встроенной — не менее 64 ГБ. Емкость аккумулятора — 3400 мАч.

Сканер отпечатков пальцев находится на задней стороне корпуса, есть и разблокировка по лицу через фронтальную 32-мегапиксельную камеру. Слот для SIM-карт в устройстве — гибридный. Это значит, что в смартфон получится установить либо две nanoSIM-карты, либо одну «симку» вместе с картой памяти до 512 ГБ.

Разрешение первого модуля основной камеры — 24 Мп (f/1.8), второго, для создания эффекта боке — 2 Мп, третьего супер широкоугольного — 8 Мп.

Honor 20i с тройной камерой представлен официально. Цена - от 240 долларов

Смартфон можно будет купить в синем, красном и черном цветах. В Китае за версию с 6/64 ГБ памяти будут просить 239 долларов, столько же стоит модификация с 4/128 ГБ памяти. Цена версии с 6/128 ГБ — 284 доллара, 6/256 ГБ — 328 долларов.

Скорее всего, в международной продаже устройство появится под названием Honor 20 Lite. Точных сроков запуска смартфона за пределами Китая пока не называется.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Honor:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бренд Honor в Китае анонсировал новый смартфон — Honor 20i. Гаджет получил тройную основную камеру и экран с вырезом-каплей, пишет FoneArena.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Сила прикосновения: MMD анонсирует интерактивный монитор Philips 222B9T с технологией SmoothTouch
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика