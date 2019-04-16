Honor 20i с тройной камерой представлен официально. Цена - от 240 долларов

Источник материала: IT.Tut.by

Бренд Honor в Китае анонсировал новый смартфон — Honor 20i. Гаджет получил тройную основную камеру и экран с вырезом-каплей, пишет FoneArena.





У новинки 6,21-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2340 на 1080 пикселей). Соотношение экрана к остальному корпусу равняется 90%. Процессором выступает Kirin 710, оперативной памяти — 4/6 ГБ, встроенной — не менее 64 ГБ. Емкость аккумулятора — 3400 мАч.

Сканер отпечатков пальцев находится на задней стороне корпуса, есть и разблокировка по лицу через фронтальную 32-мегапиксельную камеру. Слот для SIM-карт в устройстве — гибридный. Это значит, что в смартфон получится установить либо две nanoSIM-карты, либо одну «симку» вместе с картой памяти до 512 ГБ.

Разрешение первого модуля основной камеры — 24 Мп (f/1.8), второго, для создания эффекта боке — 2 Мп, третьего супер широкоугольного — 8 Мп.





Смартфон можно будет купить в синем, красном и черном цветах. В Китае за версию с 6/64 ГБ памяти будут просить 239 долларов, столько же стоит модификация с 4/128 ГБ памяти. Цена версии с 6/128 ГБ — 284 доллара, 6/256 ГБ — 328 долларов.

Скорее всего, в международной продаже устройство появится под названием Honor 20 Lite. Точных сроков запуска смартфона за пределами Китая пока не называется.

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