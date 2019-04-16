ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Астрономы заявили о первом межзвездном метеоре

17.04.2019 17:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В январе 2014 года в атмосфере Земли сгорел первый межзвездный метеор — такой вывод сделали астрономы из Гарварда, исходя из скорости и траектории движения объекта. Научная статья об этом доступна на сайте arxiv.org, подробно об этом рассказывает издание Science News, пишет N+1.

Астрономы заявили о первом межзвездном метеоре
Фото: Migebuff / Wikimedia Commons

Первый в истории «гость» из галактического пространства — астероид Оумуамуа — обнаружили 18 октября 2017 года, первоначально его приняли за комету. Наблюдения за объектом показали, что он движется со скоростью около 26 километров в секунду по незамкнутой гиперболической траектории.

Это означает, что объект прилетел из-за пределов Солнечной системы и вскоре покинет ее. Ученые не обнаружили у объекта признаков кометной природы — комы (облака газа) вокруг него не было, поэтому его переквалифицировали в астероид. Позже дополнительные наблюдения с помощью оптических телескопов показали, что объект имеет вытянутую сигарообразную форму, красноватый оттенок и высокую плотность.

Ави Лоэб (Avi Loeb) и его студент Амир Сираж (Amir Siraj) из Гарвардского университета искали в каталоге метеоров NASA объекты с траекторией и скоростью, похожими на эти параметры у Оумуамуа. Так они обнаружили объект диаметром чуть меньше метра и массой около 460 килограммов, который разрушился в атмосфере над южной частью Тихого океана.

Метеороид приближался к Солнцу со скоростью около 60 километров в секунду, а его гиперболическая орбита предполагает, что он прибыл из-за пределов Солнечной системы, говорят астрономы. По их оценкам, межзвездные метеороиды могут попадать в атмосферу Земли каждые 10 лет, и, теоретически, один из них за 4,5 миллиарда лет истории Земли мог даже занести на планету жизнь.

Ученые рассчитывают, что в будущем им удастся «поймать» подобный объект до того, как он сгорит в атмосфере, чтобы пронаблюдать этот процесс и определить его химический состав. Однако астроном из Лаборатории реактивного движения NASA Эрик Мамаджек, с которым поговорили Science News, не уверен в том, что объект 2014 года действительно был межзвездным: по его словам, для такого вывода у ученых все же недостаточно данных.

Заведующий Звенигородской обсерваторией ИНАСАН Сергей Барабанов сказал N+1, что сомневается в выводах коллег: по его словам, слабость статьи, которая вряд ли пройдет рецензирование в научном журнале, в том, что авторы заранее принимают справедливость своего предположения и не учитывают слишком большой разброс ошибок в оценке скорости объекта. «На мой взгляд, [это] сильно натянутые выводы… Принципиально [межзвездные метеороиды] существовать могут, но насколько этот объект межзвездный — это вилами на воде писано», — сказал Барабанов.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе 2014 года в атмосфере Земли сгорел первый межзвездный метеор — такой вывод сделали астрономы из Гарварда, исходя из скорости и траектории движения...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Honor 20i с тройной камерой представлен официально. Цена - от 240 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика