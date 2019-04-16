Астрономы заявили о первом межзвездном метеоре

Источник материала: IT.Tut.by

В январе 2014 года в атмосфере Земли сгорел первый межзвездный метеор — такой вывод сделали астрономы из Гарварда, исходя из скорости и траектории движения объекта. Научная статья об этом доступна на сайте arxiv.org, подробно об этом рассказывает издание Science News, пишет N+1.



Фото: Migebuff / Wikimedia Commons

Первый в истории «гость» из галактического пространства — астероид Оумуамуа — обнаружили 18 октября 2017 года, первоначально его приняли за комету. Наблюдения за объектом показали, что он движется со скоростью около 26 километров в секунду по незамкнутой гиперболической траектории.

Это означает, что объект прилетел из-за пределов Солнечной системы и вскоре покинет ее. Ученые не обнаружили у объекта признаков кометной природы — комы (облака газа) вокруг него не было, поэтому его переквалифицировали в астероид. Позже дополнительные наблюдения с помощью оптических телескопов показали, что объект имеет вытянутую сигарообразную форму, красноватый оттенок и высокую плотность.

Ави Лоэб (Avi Loeb) и его студент Амир Сираж (Amir Siraj) из Гарвардского университета искали в каталоге метеоров NASA объекты с траекторией и скоростью, похожими на эти параметры у Оумуамуа. Так они обнаружили объект диаметром чуть меньше метра и массой около 460 килограммов, который разрушился в атмосфере над южной частью Тихого океана.

Метеороид приближался к Солнцу со скоростью около 60 километров в секунду, а его гиперболическая орбита предполагает, что он прибыл из-за пределов Солнечной системы, говорят астрономы. По их оценкам, межзвездные метеороиды могут попадать в атмосферу Земли каждые 10 лет, и, теоретически, один из них за 4,5 миллиарда лет истории Земли мог даже занести на планету жизнь.

Ученые рассчитывают, что в будущем им удастся «поймать» подобный объект до того, как он сгорит в атмосфере, чтобы пронаблюдать этот процесс и определить его химический состав. Однако астроном из Лаборатории реактивного движения NASA Эрик Мамаджек, с которым поговорили Science News, не уверен в том, что объект 2014 года действительно был межзвездным: по его словам, для такого вывода у ученых все же недостаточно данных.

Заведующий Звенигородской обсерваторией ИНАСАН Сергей Барабанов сказал N+1, что сомневается в выводах коллег: по его словам, слабость статьи, которая вряд ли пройдет рецензирование в научном журнале, в том, что авторы заранее принимают справедливость своего предположения и не учитывают слишком большой разброс ошибок в оценке скорости объекта. «На мой взгляд, [это] сильно натянутые выводы… Принципиально [межзвездные метеороиды] существовать могут, но насколько этот объект межзвездный — это вилами на воде писано», — сказал Барабанов.